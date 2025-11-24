Hansi Flick reconoce errores con las lesiones de Raphinha

Hansi Flick cuenta, por primera vez en muchas semanas, incluso meses, con todos sus delanteros disponibles para armar un tridente de lujo en Stamford Bridge. El caso de Raphinha es muy particular, pues el brasileño ya tuvo unos minutos en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club, mostró un buen nivel y es muy del agrado del técnico alemán. Pero la inactividad (2 meses de baja) que ha tenido por la lesión en el bíceps femoral derecho, y sobre todo, por las dos recaídas sufridas, obligan a mirar más por la prudencia que por el deseo.

David Bernabeu

Así se desprende de las propias palabras de Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Chelsea-Barça de este martes en Stamford Bridge. "Step by step", es decir, "paso a paso". Fue muy claro el preparador alemán.

"Para mí lo importante es que haya vuelto. Sobre los minutos de mañana, sobre cuánto tiempo jugará, decidiremos. Ha tenido dos lesiones esta temporada y eso no es bueno, ahora tenemos que tener cuidado con él", aseguró Hansi Flick, quien repitió hasta en dos ocasiones que está "encantado" con el regreso de Raphinha.

Flick siente un especial aprecio hacia Raphinha / EFE

Y lo argumentó: "También por esos minutos que tuvo el sábado, ya demostró la dinámica que tuvo, vimos la diferencia, también con balón. Creó muchos espacios para nosotros y me encanta que esté de vuelta", reiteró.

"No estoy enfadado con el cuerpo médico"

En una segunda pregunta sobre el brasileño, Flick fue abordado sobre la lesión de Raphinha y si habían generado descontento con el cuerpo médico la gestión de las recaídas.

"No leo mucho sobre esto, lo que puedo decir es que no estoy enfadado por el servicio médico, creo que tenemos un staff fantástico y tienen mucho conocimiento", empezó asegurando Hansi Flick. Para a continuación, reconocer que "en esta situación hemos hecho errores. Somos humanos y todos cometemos errores", justificó el preparador azulgrana, haciendo autocrítica.