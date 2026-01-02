Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine EspanyolFlickDoncicGarcia VerduraPere MillaÁlvaro BautistaJoan PradellsRodrygoPau GasolBarça - Casademont ZaragozaEspanyol - Barcelona horarioRecorrido Dakar 2026Fair Play BarçaAlcarazJoan GarciaLesión MbappéBalizaGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa África
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Flick reclama un fichaje: "Necesitamos uno más"

El técnico alemán atendió por primera en 2026 a la prensa a las puertas de un derbi apasionante

Flick: "Lamine y Dani Olmo están bien, ambos están listos para jugar"

Flick: "Lamine y Dani Olmo están bien, ambos están listos para jugar"

FC Barcelona

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Feliz y sonriente apareció Hansi Flick por el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Quinta sesión tras la vuelta de vacaciones navideñas y segunda de 2026. Con todos los focos puestos en si Lamine Yamal salía o no a ejercitarse con sus compañeros tras no hacerlo el día 1 por malestar.

El de Heidelberg salió sonriente, acompañado de Marc Bernal y Pau Cubarsí. Frío importante en Sant Joan Despí tras la sesión de vídeo matinal en el vestuario. Y con la sorpresa de Roony Bardghji trabajando en el gimnasio y no saltando al césped junto al resto.

Puntual y educado deseando un feliz año a la prensa irrumpió Hansi en sala de prensa. Consciente de que había varias incógnitas por resolver de cara al derbi. Olmo, Lamine, Araujo, el mencionado Bardghji, la sensación general con la plantilla tras el parón...

Noticias relacionadas y más

Quizás no esperábamos que Hansi Flick fuera tan explícito sobre otro aspecto como el mercado de fichajes. No se cortó en pedir un esfuerzo al club: "No estamos listos, hoy por hoy, pero si vemos nuestra última línea creo que necesitamos a uno más. Pero no es fácil en este mercado. Habrá que verlo... creo que algo haremos, pero debe tener sentido".

TEMAS