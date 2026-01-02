Flick reclama un fichaje: "Necesitamos uno más"

Feliz y sonriente apareció Hansi Flick por el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Quinta sesión tras la vuelta de vacaciones navideñas y segunda de 2026. Con todos los focos puestos en si Lamine Yamal salía o no a ejercitarse con sus compañeros tras no hacerlo el día 1 por malestar.

El de Heidelberg salió sonriente, acompañado de Marc Bernal y Pau Cubarsí. Frío importante en Sant Joan Despí tras la sesión de vídeo matinal en el vestuario. Y con la sorpresa de Roony Bardghji trabajando en el gimnasio y no saltando al césped junto al resto.

Puntual y educado deseando un feliz año a la prensa irrumpió Hansi en sala de prensa. Consciente de que había varias incógnitas por resolver de cara al derbi. Olmo, Lamine, Araujo, el mencionado Bardghji, la sensación general con la plantilla tras el parón...

Quizás no esperábamos que Hansi Flick fuera tan explícito sobre otro aspecto como el mercado de fichajes. No se cortó en pedir un esfuerzo al club: "No estamos listos, hoy por hoy, pero si vemos nuestra última línea creo que necesitamos a uno más. Pero no es fácil en este mercado. Habrá que verlo... creo que algo haremos, pero debe tener sentido".