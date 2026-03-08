Flick tiene la receta para ayudar a Ferran Torres

El FC Barcelona se llevó una victoria de peso en San Mamés, pero hubo cosas a analizar: la situación de Ferran Torres fue una de ellas. El delantero volvió a firmar una actuación discreta y su sequía goleadora empieza a generar cierta preocupación, aunque dentro del club y del vestuario mantienen plena confianza en él. El primero, su entrenador, Hansi Flick.

El técnico alemán salió en defensa del atacante tras el encuentro y reconoció que el delantero no atraviesa su mejor momento. “A un ‘9’ se le mira por sus goles. No tiene confianza, pero tenemos que ayudarlo. Es importante que lo pruebe todo”, explicó el entrenador azulgrana. Flick insistió en que el delantero está trabajando bien y que la dinámica acabará cambiando. “Tiene una buena dinámica, es rápido… Tiene un punto de mala suerte y no tiene confianza, le tenemos que ayudar”, reiteró el técnico, convencido de que el gol volverá a llegar.

Lewandodowski es de otra pasta

La realidad es que los números recientes de Ferran invitan a la reflexión. Su último gol llegó el pasado 31 de enero ante el Elche y, en lo que llevamos de 2026, solo ha marcado tres tantos: uno frente al Athletic en la Supercopa de España, otro ante el Racing en la Copa del Rey y el citado contra el Elche. Flick lleva tiempo trabajando en ello porque es el primero que reconoce que necesita a la mejor versión del delantero, que la temporada pasada brilló de forma especial y que en esta también protagonizó una primera mitad de año explosivo y haciéndose titular por encima de Lewandowski.

Lewandowski y Rashford analizando las posibilidades de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou / JORDI COTRINA

En el global de la temporada sus cifras siguen siendo notables, con 19 goles, pero la racha actual contrasta con el rendimiento de otros compañeros de ataque. El caso más evidente es el de Robert Lewandowski. El polaco suma 14 tantos en total, pero en este 2026 ha visto portería en seis ocasiones pese a haber tenido menos minutos: dos goles en Champions, uno en la final de la Supercopa de España y tres en Liga. Para Flick la única solución posible es seguir insistiendo.

Raphinha y Lamine Yamal

Tampoco Raphinha atraviesa su momento más inspirado de cara al gol, aunque en su caso para nada supone un problema. En parte condicionado por las lesiones, el brasileño ha marcado en 2026 cuatro tantos, aunque dos de ellos llegaron en los dobletes que firmó en la Supercopa de España. Más allá de ese torneo, solo ha anotado frente al Oviedo en Liga y ante el Atlético en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

En este contexto, quien está sosteniendo gran parte del peso ofensivo del equipo es Lamine Yamal. El joven extremo volvió a ser decisivo en San Mamés con el gol de la victoria y sus cifras ya son espectaculares: suma 19 goles y 15 asistencias esta temporada. Mientras tanto, el Barça espera que Ferran recupere la punteríay Flick lo tiene claro: preocupación sí, pero confianza total en que el delantero volverá a ser determinante. Queda lo mejor.