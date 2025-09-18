Flick: "Lo de Rashford ya lo vemos en los entrenamientos"

Hansi Flick se mostró feliz y satisfecho tras la victoria de su equipo en Sant James Park, donde destacó la seriedad de sus jugadores ante la presión inicial del Newcastle, que no lo puso nada fácil. Sin embargo, los blaugrana resistieron las primeras envestidas de los ingleses para acabar haciéndose dominadores del balón y rematar el trabajo en la segunda mitad. Fue un triunfo trabajadísimo.

"Era muy importante empezar con estos tres puntos en Newcastle. Habíamos dicho al equipo que los primeros quince minutos debíamos mantener la portería a cero porque ellos presionan uno contra uno, y lo conseguimos. Para mí, todo el partido estuvo muy bien”, valoró el técnico alemán sobre el inicio arrollador del rival.

Pese a ello, Flick subrayó que el Barça acabó dominando: "Después de esos primeros quince minutos, en la primera parte tuvimos un 64% de posesión. Eso es muy positivo. Quizás cometimos demasiados errores, pero estoy muy contento”. Es cierto que la posesión no se tradujo en goles, pero sí sirvió para frenar poco a poco la energía mostrada desde el primer minuto por el Newcastle.

Rashford responde a la confianza

El doblete de Marcus Rashford fue otro de los temas destacados en la sala de prensa. "Un gol es un gol, tengo que volver a verlos, pero lo importante es que fueron dos tantos. El de cabeza fue muy bueno y el segundo también. Lo esencial es que vaya cogiendo confianza. No es una sorpresa, porque eso ya lo muestra en los entrenamientos", explicó Flick. Añadió también que "para mí es solo el primer paso, pero hay que dar el siguiente. Es grande ganar y ver cómo ha jugado el primer partido de Champions".

Pedri y De Jong, líderes en la medular

El entrenador quiso poner en valor el papel de los centrocampistas. "Con Pedri y también con Frenkie no es fácil presionarnos, y creo que hoy los dos hicieron un partido muy bueno. Estoy muy contento de que jueguen con esa confianza. Somos un equipo muy joven y eso es muy importante para mí", señaló. Del holandés, además, destacó que regresaba de su lesión con la selección: "Ha jugado noventa minutos después de no hacerlo en los últimos días. Tenemos un equipo fantástico alrededor mío, podemos verlo también sobre el césped que todo el mundo está al cien por cien", comentó sobre el trabajo de sus preparadores y cuerpo técnico en general.

El debut de Joan Garcia

Por último, Flick no se olvidó de su guardameta: "Recuerdo muchas paradas. Es una excelente victoria y él ha tenido mucho que ver". Con este triunfo, el equipo dirigido por Flick arranca con paso firme en la competición y deja buenas sensaciones para lo que viene, que no es poco. Ni en la Liga ni en la Champions. Próxima parada: la visita del PSG en Montjuïc. Sobre el de Sallent también destacó su juego de pies: "Para mí es la clave de la filosofía del Barça, cómo juega el portero con el balón, lo ha hecho realmente fantástico. Cómo controla el juego, la tranquilidad que transmite…".