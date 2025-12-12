Flick: "Rashford me dijo que no me preocupara"

El gran estado de forma de los delanteros del FC Barcelona provoca que Hansi Flick deba tomar decisiones en cada partido para escoger quiénes arrancan en el once y qué jugadores esperarán su oportunidad en el banquillo. A pesar de un fulgurante inicio de temporada, Rashford ha perdido la etiqueta de titular después de que Lamine Yamal y Raphinha se hayan recuperado de sus respectivas lesiones.

Sin embargo, la actitud del inglés ha sido intachable en todo momento. Es el mensaje que ha querido hacer público el técnico blaugrana en la rueda de prensa previa a recibir a Osasuna este sábado (18:30 horas). "Si está en el banquillo es que hemos sacado un gran equipo. Tiene una gran actitud y está en su mejor momento. Yo hablo con los jugadores y me dijo que no preocupara, que lo importante es el equipo. Esta es la actitud. Estoy muy contento de que esté aquí".

De hecho, tan solo ha comenzado como titular en uno de los últimos cinco partidos: fue contra el Betis en La Cartuja y asistió a Lamine Yamal en el quinto gol de los blaugranas. Por contra, saltó al terreno de juego en el segundo tiempo ante el Chelsea, Alavés, Atlético de Madrid y Eintracht de Frankfurt. Eso sí, sigue siendo el segundo futbolista de la plantilla culer con una mayor participación de cara a puerta: 17 (seis goles y once asistencias), tan solo superado por Lamine Yamal (18) y por delante de Ferran Torres (14), Fermín López (11), Lewandowski (10) y Raphinha (7).