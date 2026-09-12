Flick: "Raphinha está jugando a otro nivel, es fantástico"

Raphinha fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Levante-Barça de este domingo en LaLiga. El entrenador azulgrana, que aseguró que la plantilla de esta temporada es la mejor que ha tenido hasta ahora desde que llegó al Spotify Camp Nou, destacó la renovación de Hamza como opción de futuro, así como la llegada de Gabriel Jesús o de Gordon, pero también dejó muy claro el papel protagonista del brasileño dentro y fuera de los terrenos de juego, una vez más.

En un día en el que Raphinha es noticia porque el Barça ya se ha puesto manos a la obra con el objetivo de asegurarse la continuidad del brasileño, Hansi Flick no dudó en poner en valor una vez más al capitán.

Se trata de uno de sus hombres de confianza en el vestuario, por su compromiso, su calidad y su espíritu, y Flick aprovechó el contexto de la pregunta en cuanto a la posición del delantero centro, sobre la que tanto se ha hablado en las últimas semanas, para recordar una vez más el papel de Raphinha. "Tenemos tres perfiles diferentes", cuando le comentaron la renovación de Hamza y lallegada de Gabriel Jesus, porque recordó que en esa demarcación "puede jugar también Adeyemi, Dani Olmo, Fermín o Gordon. Hay muchas opciones".

El '9' titular es Raphinha

Fue entonces cuando recordó que el titular en la actualidad es Raphinmha, y es el que tiene su confianza para jugar ahí. "Rapha está jugando fantástico, a otro nivel. Es increíble. Es uno de los mejores del mundo", destacó Hansi.

Con su doblete ante el Feyenoord, Raphinha igualó los registros de su ídolo Neymar en la Champions blaugrana y ya forma parte de la élite de los brasileños que triunfaron en Barcelona. Ahora, Rapha suma 21 goles y 18 asistencias (o sea, 39 participaciones directas en tantos) en 34 partidos europeos. Mientras que Neymar, en las cuatro temporadas que jugó en el Barça, entre 2013/14 y 2016/17, hizo 21 tantos y dio 19 asistencias (son 40 participaciones) en 40 encuentros. Son números casi calcados.