FC BARCELONA
Flick, sobre el estado de Raphinha: "Hay que ir con calma, a ver si llega a la Copa"
El técnico hizo referencia a la situación del extremo brasileño, que tampoco se ejercitó este viernes
Baja sensible la de Raphael Días Belloli para el Barça. El pasado martes el club emitió el comunicado médico anunciando que el de Porto Alegre iba a perderse una semana de competición tras acabar lesionado el duelo en Elche la semana anterior. Fue sustituido al descanso y saltaron las alarmas. La entidad barcelonista, en un inicio, descartó nada serio. Pero lo cierto es que ni estuvo ante el Albacete ni estará este sábado frente al Mallorca.
Raphinha es una de las claves de este estilo de Flick por su agresividad, por su presión, por su sacrificio. Durante su ausencia en el primer tramo de temporada el cuadro catalán sufrió bastante, no estuvo tan intenso ni con el carácter ni el sacrificio habituales que mostró la temporada pasada.
Sin fecha definida
Cuestionado sobre el estado del brasileño y acerca de si podrá estar la próxima semana en el torneo del KO, Flick analizó que "tenemos que esperar, día a día. Ahora mismo, en el momento en el que sienta que puede entrenar con nosotros y reciba luz verde del personal médico, lo hará. Tenemos que ir paso a paso y con buena letra".
También hizo referencia a la lesión de Pedri, al que no se espera para la Copa y tampoco frente al Girona el día 16. "Todo está yendo como estaba previsto. No sé cuándo estará de vuelta para jugar, pero está progresando adecuadamente y todo va bien".
