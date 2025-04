Flick: "Raphinha está como siempre"

Raphinha "está como siempre". El extremo ha perdido protagonismo con el FC Barcelona tras el parón de selecciones del mes de marzo, durante el que disputó todos los minutos de los partidos de la selección brasileña contra Colombia y Argentina, pero Hansi Flick explicó en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund que está "fantástico" y que simplemente lo ha dosificado.

"No me parece que no esté fresco. Después del parón le hemos dado un poco de tiempo para que se recupere, pero en los entrenamientos está como siempre, fantástico. Hemos vigilado, pero es muy dinámico y está preparado para el partido de mañana", declaró el entrenador del Barça sobre la situación de Raphinha.

El atacante brasileño ha sido fundamental hasta el momento en la trayectoria del equipo blaugrana en la Liga de Campeones. Ha marcado 11 goles y ha repartido cinco asistencias en 10 apariciones y, más allá de los números, ha completado actuaciones brillantes en encuentros importantes como por ejemplo la goleada al Bayern Múnich en Montjuïc (4-1) o en la ida de los octavos frente al Benfica.

"¿El caso Olmo? Estas cosas las controla el club"

En los últimos días, con la resolución del Consejo Superior de Deportes sobre las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y el posterior recurso de LaLiga, ha regresado el 'ruido' institucional alrededor del Barça. El club culer está imparable en los terrenos de juego (ninguna derrota en 2025), pero no consigue poner punto final a sus conflictos en los despachos.

En este sentido, Flick no quiere que nada despiste ni a sus jugadores ni a él en el camino del Barça hacia todos los títulos posibles. Así de claro lo dejó en su respuesta sobre el asunto en la comparecencia previa a la primera 'batalla' contra el Borussia Dortmund.

"Tenemos un partido muy importante de Champions contra el Dortmund. Estos temas los gestiona el club y yo me centro en mi trabajo", declaró al respecto.

"No sé si es bueno haber trabajado con Kovac"

El técnico de Heidelberg conoce muy bien a Niko Kovac de haber trabajado conjuntamente en el Salzburgo y el Bayern de Múnich en el fútbol alemán. El duelo en los banquillos fue uno de los asuntos que salieron a relucir en la rueda de prensa previa al partido y Flick aseguró que "no estoy seguro si es bueno haber trabajado con Kovac". "Sé cosas suyas, pero tenemos que estar preparados. Le tengo mucho aprecio, es muy buena persona y me hace ilusión verlo mañana", justificó.

Respecto al sello que ha impuesto el nuevo técnico del Borussia Dortmund a su equipo afirmó que la diferencia se basa principalmente en “el nivel de confianza”. Más allá de cuestiones tácticas, Hansi Flick consideró que “sus últimos resultados les han dado confianza y han conseguido jugar como querían y hacer goles". "Estos últimos meses han mejorado. Son un equipo muy rápido con muchas cualidades ofensivas", agregó.

Pese a que el Dortmund afrontará el partido con bajas, Flick no se fía para nada y apuntó que “siempre me gusta jugar contra los mejores”.