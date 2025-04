Flick: "Si quieres ser campeón tienes que demostrarlo en partidos como el de Leganés"

Hansi Flick transmite la sensación de tenerlo todo bajo control sin necesidad de marcar territorio. A pesar de haber logrado un cambio radical en el equipo con una plantilla prácticamente igual que la temporada pasada, no saca pecho. Mantiene un perfil bajo, se aleja del foco, y transmite una tranquilidad contagiosa.

La rueda de prensa previa al encuentro ante el Leganés estuvo marcada por su respuesta a su renovación. Flick subrayó que le gusta ir año a año, que no quiere contratos largos, y que quiere acabar su trabajo con nota alta.

Cuestionado sobre cómo había logrado cambiar tanto al Barça y las claves del día a día destacó que todos van en la misma dirección. "Lo he hablado con el resto de mi staff. Lo más importante es que nosotros como staff hablamos con el mismo idioma que los jugadores y no hablo de inglés o español, sino de la idea. No es fácil pero nunca nadie lo cuestionó, todos nos siguieron. Por ejemplo Iñigo, se ha adaptado y está a un nivel increíble. Es un líder absoluto y lo da todo por este club, es un gran ejemplo para el resto. Lo que él ha hecho ha sido fantástico".

Flick también quiso enviar un mensaje claro a su plantilla: partidos incómodos como el de Leganés son claves para ganar una Liga. "Solo quedan ocho partidos en LaLiga y tenemos que jugar con la misma mentalidad. Tenemos que mostrar nuestro mejor nivel. Estamos en un proceso", empezó diciendo. "Siempre lo digo: entrenamos muy bien, hemos mejorado mucho. Pero si queremos ganar títulos tienes que demostrar lo bueno que eres en este tipo de partidos no solo en la Champions".

El alemán insistió con la necesidad de no relajarse, en un momento decisivo todo parece ir de cara. "¿Tú crees que estaré relajado en Dortmund a pesar del 4-0 de la ida? Tenemos que demostrar cada partido lo buenos que somos. Todo el mundo quiere que juguemos bien por ellos, queremos demostrar nuestro mayor nivel jugando a fútbol."

Flick también confirmó que habrá rotaciones aunque puso algo de suspense para esta jornada. "Es muy importante. Un equipo no se trata del 11 titular sino de los 26 jugadores que tenemos. Necesitamos piernas frescas. La clave de todo es que somos un equipo y cualquiera que pueda jugar puede aportar. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer".