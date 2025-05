Flick quiere ver disfrutar a su equipo ante el Inter

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de San Siro para analizar el Inter-Barça que se disputa este martes en Milán correspondiente a la vuelta de semifinales de la Champions. Tras el 3-3 de Montjuïc, el duelo entre catalanes e italianos decidirá al primer finalista de una competición que los 'nerazzurri' no ganan desde 2010, hace quince años, mientras que los blaugrana fueron campeones hace diez, en 2015.

El alemán buscó en cada respuesta rebajar la tensión que un partido así puede generar en la plantilla. Entiende que la afición esté muy esperanzada en alcanzar una final que se resiste desde hace una década, pero su trabajo es ejercer de dique ante las sensaciones que se viven entre el barcelonismo y el vestuario. Por eso pidió de forma repetida que sus futbolistas disfruten y evitó por todos los medios colaborar en aumentar la presión antes del trascedental duelo.

El primero en aparecer ante la prensa fue Dani Olmo, que explicó que los jóvenes están disfrutando la temporada como si fuera una fiesta. Cuestionado sobre las palabras del mediapunta y si esa sensación trasladada era positiva, Flick tuvo muy claro cuál debía ser su mensaje ante los micrófonos: "¿Crees que debo poner presión? No, no. Cuando empezamos la temporada no teníamos ni idea nadie de lo que conseguiríamos y ahora ya hemos ganado dos títulos y las semanas que viene son muy importantes. Es normal que esto pase. Para jugar a este nivel siempre es así, lo que quiero ver de mi equipo es que disfruten y hemos demostrado que podemos jugar como un equipo, y ver que la afición se siente orgullosa del equipo. Claro que queremos disfrutar jugando a fútbol. Es una maravilla poder entrenar a este equipo", se explayó en su primera respuesta.

Evitar la presión

El Inter, por la veteranía de muchos de sus futbolistas, es un conjunto mucho más experimentado que el Barça, algo por otro lado lógico teniendo en cuenta que muchos de los jugadores blaugrana afrontan su primera semifinal de Champions (solo De Jong, Lewandowski, Olmo, Ter Stegen y Christensen ya han pasado por ello).

Sin embargo, no es algo que preocupe demasiado al jefe del vestuario, al que no se le vio nada intranquillo por ello: "Esta temporada hemos jugado bien y ya hemos ganado dos títulos", defendió Flick, que añadió que "cada jugador cuando sale a disputar este tipo de partido se crece. Esta es la mejor forma de mejorar. Este partido no tiene que ser una presión para ellos, tienen que disfrutarlo, que disfruten compitiendo a este nivel y de sus compañeros".

Hansi Flick, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong durante un entrenamiento del Barça en la CE Joan Gamper / JAVI FERRANDIZ

En cuanto a las lesiones, explicó que "no se puede cambiar, no estoy contento con ello, pero es lo que hay y tengo otros jugadores que pueden cubrir diferentes posiciones. Es verdad que Jules y Balde están lesionados, pero tenemos otras opciones". Tampoco Lewandowski saldrá de inicio ante el Inter porque llega justo tras lesionarse ante el Celta, pero el entrenador germano insistió en que "hay que disfrutar este partido, es genial poder jugar las semifinales, pero no quiero poner presión a mis jugadores, tenemos que disfrutarlo todos, que salgan conectados y jugar a fútbol con nuestro estilo, es lo que queremos demostrar".

Atentos a los córners

Una de las claves del partido de ida en Montjuïc fueron los goles encajados a balón parado. De hecho, solo el primero de Thuram, a los treinta segundos, llegó de jugada. Los otros dos, logrados por Dumfries, los recibió el Barça tras dos servicios de córner en los que el poderío físico del Inter se impuso a la defensa blaugrana.

Dumfries, en una acción acrobática en la ida / Associated Press/LaPresse / LAP

Flick habló de ello en la última pregunta que respondió en la sala de prensa y comentó que, obviamente, es algo que habrá que mejorar para superar la eliminatoria y plantarse en la final de Múnich. Eso sí, tampoco quiso aquí meter más presión a sus jugadores. De hecho, el técnico alemán asumió que "es una buena idea poder evitar el peligro en este tipo de jugadas”, dijo.

Aunque también es cierto que la carga de partidos no ha permitido incidir demasiado en los entrenamientos sobre esta cuestión: “No hemos tenido mucho tiempo para entrenar este aspecto, pero esperamos que los jugadores sepan qué hacer".