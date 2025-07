Flick no quiere problemas con Ter Stegen

Joan Garcia, flamante fichaje del FC Barcelona para la presente temporada, fue titular ante el Vissel Kobe en el primer partido de la gira asiática. El guardameta de Sallent lució el dorsal '1', propiedad de Marc-André Ter Stegen, enfrentado al club desde hace semanas y que este martes será operado en Burdeos de una lesión de espalda que ya padeció hace un par de años. Hansi Flick, técnico del primer equipo, se apresuró a explicar tras el partido que el dorsal de Joan Garcia era solo para la gira asiática.

Y es que el entrenador alemán no quiere ningún problema con su compatriota, que la semana pasada desafió al club lanzando un comunicado a través de sus redes sociales, fijando en tres meses su tiempo de baja. Minutos después, desde el Barça aseguraban que todos los expertos indican que Ter Stegen necesitará entre cuatro y cinco meses para volver a los terrenos de juego. El tiempo de baja es clave para la inscripción de Joan Garcia, pues si el alemán está cuatro meses o más de baja, el 80% de su ficha puede ser utilizada por el club para inscribir a otro jugador.

Flick no quiere entrar en esta disputa, dejando todo el tema de la inscripción en manos del club y de la dirección deportiva que lidera Deco. El técnico alemán no esconde que habló con Ter Stegen al regreso de las vacaciones y que no cuenta con el portero, pero guarda el máximo respeto hacia él por todo lo que ha dado al Barça desde que llegó en un lejano 2014, teniendo en cuenta, además, que es el actual guardameta titular de la selección de su país. Flick conoce a Ter Stegen desde hace años, pues antes de coincidir en el Barça también lo hicieron en la selección alemana.

El entrenador del primer equipo también sabe que el portero no pasa por un buen momento tras haber recaído de su lesión de espalda, unos problemas que provocarán que vuelva a ser operado por la doctora Amélie Léglise, la misma que ya le operó en el 2023. Hasta Burdeos, Ter Stegen ha viajado sin ningún médico del club, una prueba más del enfrentamiento existente entre el guardameta azulgrana y el FC Barcelona.

Flick no cuenta con Ter Stegen, pero espera que el alemán, cuando deba dejar el club, tenga una buena salida, siendo consciente de que las relaciones actuales entre las dos partes no son nada buenas. Eso sí, al regreso de la gira por Japón y Corea del Sur deberá tomar una decisión respecto a la capitanía de Ter Stegen. El alemán es el primer capitán de la plantilla, pero son muchas las voces en el club que son partidarias de Ter Stegen deje de serlo tras el comunicado que hizo público la semana pasada totalmente al margen del club. Habrá que ver la decisión del entrenador y si deja en manos de la plantilla la elección de un nuevo capitán. Actualmente, además de Ter Stegen, los otros cuatro capitanes son: Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri.