Flick no quiere precipitarse con Ter Stegen

El entrenador del Barça, Hansi Flick, habló sobre la grave lesión muscular de Marc-André Ter Stegen y aseguró que no es el momento de precipitarse antes de que las pruebas médicas arrojen el diagnóstico claro de su dolencia tras el partido del Girona en el campo del Oviedo: "Me acabo de enterar ahora mismo y la verdad es que me sabe muy mal por él. No he hablado aún con Marc y hay que esperar los resultados de las pruebas. Ya veremos".

Flick indicó que debe hablar con los responsables deportivos para saber lo que pasará a partir de ahora: "No he hablado con Deco, ni con nadie. Me he enterado hace poco y vamos a ver lo que acaba pasando. No puedo decir nada más sobre este tema".

La lesión de Ter Stegen ha sido un mazazo para el portero y también para el Barça porque esperaban que el portero pudiera revalorizarse en Girona y tener acceso también al Mundial como titular de la selección alemana con el objetivo de poder venderle a finales de temporada y cortar así su contrato firmado hasta el 2028. Con esta lesión, por la que podía haber dicho prácticamente adiós a la temporada, se abre un futuro incierto sobre el guardameta alemán.