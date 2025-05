Flick quiere un lateral tipo Dumfries para el Barça

El Barça pasó muchísimos apuros con el Inter por las bandas. El sistema de Simone Inzaghi triunfa por la velocidad de sus carrileros y el holandés Dumfries destrozó en muchos momentos a la avanzada zaga blaugrana en el partido de ida. Dumfries leyó bien los espacios y aprovechó su potencia física para desbordar demostrando que en Europa puede ser clave tener dos buenas bandas ofensivas y defensivas para avanzar en la Champions.

Eso, Hansi Flick lo tiene claro en el Barça y espera solventar esta carencia en el próximo mercado de fichajes. El técnico alemán es perfectamente consciente de que la plantilla solo necesita pequeños retoques porque el grupo es amplio y difícilmente se conseguirán futbolistas que mejoren lo que hay en la mayoría de posiciones.

Todas.. salvo los laterales, en los que el equipo blaugrana tiene ciertas carencias que han salido a la luz en el partido de vuelta de semifinales ante el Inter, donde lo probable es que Eric Garcia o Araujo deban jugar como laterales diestros y, en la izquierda, el titular sea Gerard Martín, un futbolista que ha crecido mucho pero que aún está en clara formación.

A Flick, como a Deco, les impresionó el partido de Dumfries y la prioridad es traer a un lateral potente, que suponga un arma más en el potencial ofensivo del equipo blaugrana. El Barça va a poder fichar, aunque otra cosa es a quién. Porque si por Deco y Flick fuera, el candidato ideal a cubrir esa plaza sería Frimpong, el lateral carrilero del Bayer Leverkusen, un futbolista codiciadísimo y que tiene ya varias ofertas encima de la mesa en la Premier League.

El Madrid, que también ha sufrido mucho en esa posición, ya tiene firmado a Alexander-Arnold, que anunció su salida del Liverpool de forma oficial. Fue ofrecido al Barça también, pero se llegó tarde y no se quiso competir con la ficha multimillonaria que le ha puesto el club blanco encima de la mesa.

No valía la pena. Frimpong sabe del interés del club blaugrana, pero no hay nada en firme, mientras que Flick tiene claro que solo se firmará si el jugador que venga es claramente determinante y diferencial. Y, si no se encuentra, se seguirá apostando por el talento de La Masia. No hay otro camino.

En la lista están los brasileños Dodó (Fiorentina) y Vanderson (Mónaco), pero son operaciones solo viables si salen por un precio que sea ajustado. No se pagarán sobreprecios. El español Marc Pubill, exinternacional sub-21, se mantiene en la lista como otros proyectos con proyección, pero la idea es traer a un indiscutible. Ahora, Deco y Flick esperan cerrar el curso con matrícula de honor y, luego, llegará el trabajo en los despachos en un verano en el que no se prevén demasiados movimientos. Lo que funciona no se toca, sino que se mantiene.