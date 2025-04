Flick no quiere debates en la portería: Szczesny va a seguir de titular

Marc-André Ter Stegen va recuperándose de su grave lesión y este mismo mes podría tener el alta médica definitiva con varios partidos importantes por delante. Por ahora, no hay debate en la portería y Szczesny será el guardameta titular con total seguridad en la final de Copa ante el Madrid. El entrenador del Barça, Hansi Flick, no quiere ningún debate interno y externo y su idea es mantener al polaco en la portería salvo lesión o una debacle absoluta en su rendimiento, algo que no parece que vaya a suceder.

La derrota ante el Dortmund y los tres goles encajados en Alemania no cambian la opinión de Flick. Es cierto que el polaco volvió a salir a destiempo en el penalti que posibilitó el 1-0 del equipo alemán, pero luego el polaco sostuvo al equipo en los momentos más críticos del encuentro. Sigue dando mucha estabilidad y el entrenador tiene claro que hubieron más fallos defensivos que en la portería.

La primera gran final de la temporada será para Szczesny, que jugará en La Cartuja ante el Madrid con total seguridad. Y a partir de ahí ya se verá aunque el alemán no va a asumir grandes riesgos en la Champions, por lo que Ter Stegen lo va a tener complicado este curso. Otra cosa será la próxima temporada en la que el alemán sí puede recuperar la titularidad por veteranía en el equipo y porque era un jugador indispensable hasta la lesión. Flick no se casa con nadie, pero también respeta los códigos del vestuario.

El polaco va a seguir hasta el final aunque podría ser que Ter Stegen tuviera algún partido en Liga. Y ahí se verá su nivel, pero la normativa UEFA en la que obligaría a desinscribir a Szczesny para que entrara el alemán en la Champions hace muy inviable esta opción. Ter Stegen es consciente de ello desde hace meses aunque mantiene la ilusión sabiendo lo que es mejor para el equipo. Respetará cualquier decisión.