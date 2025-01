Flick no quiere 'actores secundarios'

Una de las claves del Barça que ha construido (que está construyendo) Hansi Flick reside en que tiene a 18-20 jugadores enchufadísimos, implicados a más no poder con la causa y que cuando tienen que jugar, ya sean 90, 45 o 15 minutos, se dejan la piel en el campo. Y rinden. Entre otras muchas cosas, seguramente sea esta una de las que hace sentirse más orgulloso al técnico de Heidelberg.

El duelo ante el Valencia de este domingo es una de las máximas expresiones de esta obra que va edificando el teutón. Introdujo muchas rotaciones. Tuvo que lidiar con una de las bajas más sensible que teóricamente podía sufrir por el momento como fue la de Pedri. Pero, aun así, metió a cuatro o cinco piezas menos habituales, de las que no pondríamos la mayoría sin nos preguntarán por el once ideal de Flick, y pasó por encima del rival. Lo aniquiló. 7-1 con un torrente ofensivo tremendo y una sensación de que los futbolistas querían más y más. Que se comían el césped.

SEGUNDA UNIDAD CONECTADA

Casos particulares como son los de Ferran Torres, Fermín López o Frenkie de Jong son los máximos exponentes del trabajo a pico y pala que viene haciendo Hansi a lo largo de estos meses. Sobre todo a nivel de charlas individuales y de terapia de grupo. Fermín tuvo una actuación estelar con dos goles y dos asistencias, Ferran está saliendo como un toro (un tiburón en su caso) cuando tiene minutos. Y haciendo de Lewandowski el otro día cuajó un partido muy completo. Y Frenkie, hasta hace un par de semanas uno de los 'Expediente X' de la plantilla, parece que también ha dado el paso al frente que se le demandaba.

Flick sigue atentamente un entrenamiento del Barça / Valentí Enrich

Detrás de todo esto hay un trabajo oscuro y del día a día titánico de Hansi y su staff. Normalmente, la parte más complicada del entrenador es saber lidiar con aquellos futbolistas que disponen de menos mintuos para que no bajen la cabeza y se mantengan en tensión. Y que remen y se sientan identificados con el proyecto pese a que los titulares y elogios los estén acaparando otros compañeros.

ANSU, LA NOTA DISCORDANTE

Y esa gestión está dando frutos. Cuando se han producido lesiones o sanciones. O simplemente para rotar y dosificar cargas. Tanto Gerard Martín o Eric Garcia como los mencionados Ferran, Frenkie y Fermín. En menor medida Héctor Fort, Pablo Torre o Pau Víctor. Todos han respondido cuando han sido llamados a filas. Quizás el caso más discordante en ese sentido es el de Ansu, que no ha terminado de engancharse. Por culpa de problemas físicos y ese 'agarrotamiento' que arrastra.