Flick quiere acelerar las salidas en el Barça: 5 casos a solucionar en una semana

El Barça espera solventar la operación salida en una semana. El club blaugrana trabaja para que, al menos, haya tres bajas en los próximos días con el objetivo de ajustar plantilla mientras se cocinan con más calma otros casos que tienen pinta de enquistarse prácticamente todo el verano. Hansi Flick ha pedido acelerar los procesos con el objetivo de llevarse una plantilla justa a la gira asiática para rodar a los titulares y, sobre todo, dar oportunidades a los jóvenes con el objetivo de tomar decisiones. El Barça priorizará ahora las rescisiones de contrato para liberar fichas.

El trabajo de Deco hasta ahora ha sido tratar los casos más urgentes y con ahorro de ficha considerable. Por ello, el Barça agilizó las salidas de Clement Lenglet hacia el Atlético de Madrid y la cesión de Ansu Fati al Mónaco. Dos operaciones clave para liberar mucha masa salarial en dos futbolistas con los que no se contaba ni para el presente ni para el futuro. El club blaugrana también ha traspasado a Pablo Torre en las últimas horas y la venta de Álex Valle al Como y la salida de Astralaga, ante el overbooking de porteros, han sido las otras medidas que han conseguido ser oficiales.

Deco intentará cerrar ahora la marcha de Oriol Romeu e Iñaki Peña, dos negociaciones similares de futbolistas que apuntan a la rescisión de contrato. Con Oriol Romeu prácticamente no había habido contactos, pero el club sí que le ha dejado claro que no cuenta con él. Tiene un año de contrato en vigor y el club blaugrana le daría la carta de libertad, aunque deberá asumir una parte del salario que le queda. El Girona y otros clubs de Primera están a la espera de esta resolución.

En el caso de Iñaki Peña, primero se intentó un traspaso simbólico por el año de contrato que le queda, pero su alto salario hizo imposible cualquier operación con los equipos interesados. Ahora se negocia ya el pago de parte de este salario como rescisión para que el portero pueda compensar su salida hacia otro club que le pague menos. Tiene propuestas en el extranjero aunque priorizaría quedarse en Primera División si le dan la titularidad. Es cuestión de días que pueda llegarse a un acuerdo.

El tema de Pau Víctor es más complicado. A Flick no le viene mal que se quede por ahora a la espera del fichaje de un extremo, ya que el equipo va corto de efectivos arriba. El entrenador y el club están muy contentos con su rendimiento a pesar de que no ha gozado de muchos minutos y el Barça ha ido variando su discurso en las últimas semanas. Primero se autorizó una cesión, pero ahora se prioriza un traspaso. De 5 millones por la mitad de sus derechos o de 10 millones por la totalidad y con opción de recompra para el Barça. Las exigencias económicas están paralizando algo su salida, pero el entrenador le dará minutos si viaja a la gira recordando que fue el máximo goleador blaugrana en la pasada pretemporada.

A más largo plazo se trabaja en las salidas de un central, Ter Stegen y, quizás, un centrocampista. La prioridad es el caso del portero alemán, estancado por ahora por la determinación del alemán en continuar en el club. Solo aceptaría una rescisión cobrando los 3 años de contrato que le quedan, algo que el Barça no piensa ni negociar. Habrá que ver cómo evoluciona su caso porque es clave para rebajar masa salarial y también habrá que estar pendiente si viaja o no a la gira.

En la posición de central y descartada la salida de Araujo, coge protagonismo Christensen. Por su alto salario, por su situación contractual -le queda un año y no se le renovará- y porque la pasada temporada se la pasó casi en blanco por estar lesionado. Flick y el cuerpo técnico valoran muchísimo su clase y profesionalidad, pero parte en inferioridad y tendrá pocas opciones de jugar. Christensen desea seguir, pero confían en que vea la realidad y acabe cediendo. Por ahora, no se ha hablado claramente con él y viajará con el equipo a la gira salvo giro muy inesperado. Al Barça también le vendría bien una venta en el centro del campo, pero eso ya será otra historia a tratar en agosto. Ahora toca acelerar para que en la gira no vayan los descartes.