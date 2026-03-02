Flick: "Queremos hacer posible lo imposible"

El FC Barcelona vive una de esas previas de gala. Por delante, un reto mayúsculo: darle la vuelta al 4-0 en contra que sufrieron en la ida de las semifinales de la Copa frente al Atlético de Madrid. Una hazaña de época para un equipo que está preparado para hacer historia. Hansi Flick, en la rueda de prensa antes de verse las caras contra el conjunto colchonero, confía en poder remontar y obtener un billete hacia la final de la competición del 'KO'.

"Todo el mundo sabe lo que tenemos mañana, vamos cuatro goles por detrás. Queremos hacer posible lo imposible, no será fácil, pero no vamos a rendirnos. Será importante dejar la portería a cero y creer en nuestras posibilidades. Siempre tienes que creer. Todo el mundo en el estadio estará apoyándonos, tenemos el precedente de ganar al Dortmund la temporada pasada por 4-0. Tenemos delante un equipo fantástico que nos hizo daño en el primer partido, pero podemos hacerlo", arrancó su discurso optimista ante los medios de comunicación.

Los blaugranas viene de sumar dos buenos resultados contra el Levante (3-0) y frente al Villarreal (4-1), uno de los equipos más en forma del campeonato y las sensaciones que dejaron contra el submarino amarillo alimentan las posibilidades de conseguir la remontada. "Siempre es mejor pensar en marcar el primero. Tenemos que jugar con inteligencia, pero con hambre para hacerlo realidad. Lo vimos contra el Villarreal, fue distinto, todos apretaban, con intensidad... Tenemos que jugar como una unidad, será clave para mañana", reconoció el técnico alemán.

La afición y el PSG

El Spotify Camp Nou ya se prepara para vivir una de sus noches más mágicas, eso sí, lo hará todavía sin la licencia de ocupación 1C y con 45.000 aficionados, sin la reapertura del Gol Nord. Eso sí, habrá unos 700 seguidores de los cuatro grupos que conforman la Grada d’Animació ubicados en el córner inferior, justo entre Gol Sud y Lateral.

"Para mí es importante que todos los que nos quieran apoyar formen parte de este partido. No solo la afición en general, también la conexión con el equipo, tiene que funcionar muy bien mañana", dijo Flick, quien espera que se cree una comunión entre el equipo y la masa social.

Hansi Flick, 'El Rey', en rueda de prensa / Valentí Enrich

La gesta roza lo utópico, puesto que el Barça tan solo ha logrado remontar un 4-0 en una eliminatoria a doble partido una vez en toda su historia. Fue en los octavos de final de la Champions League 2016/17 cuando los catalanes lograron contra el Paris Saint-Germain aquel histórico 6-1 sobre la bocina. Flick, no obstante, no se aferra a aquel precedente: "No pienso en el pasado ni en el futuro, me centro en el aquí y el ahora. Conocemos la historia, podría ser un ejemplo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Nos lo hemos puesto difícil y tendremos que jugar a nuestro máximo nivel", contestó.

En cuanto a un posible cambio de sistema con las bajas de Eric Garcia (sancionado) y los lesionados Christensen, Gavi y, sobre todo, De Jong y Lewandowski, Hansi apeló al "estilo Barça" para lograr la remontada. "El Atlético juega de forma un poco distinta, pero tenemos que jugar como una unidad; también cuando perdamos la posesión. Es lo que espero de mi equipo: presionar, ganar los unos contra uno...", zanjó.

La motivación de Lamine

Sin duda, uno de los grandes alicientes que tienen los catalanes para aferrarse a esta remontada es el estado de forma en el que se encuentra Lamine Yamal. El de Rocafonda viene de anotar su primer hat trick con el FC Barcelona en una de sus mejores exhibiciones como blaugrana en el 4-1 frente al Villarreal.

"Lo más importante es que el equipo esté concentrado. El primer gol de Lamine vino de una muy buena recuperación, un gran pase de Fermín y él tiene la calidad excepcional para marcar este tipo de goles y de estar en la posición adecuada en ese momento. Desde luego, cómo jugó... Fue fantástico. Pero necesitamos a todo el mundo, no solo a Lamine", respondió Flick al ser preguntado por el mensaje que el de La Masia publicó en redes sociales: "1% de possibilitats, 99% de fe".