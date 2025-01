Flick: "Queremos acabar segundos"

Hansi Flick analizó el partido de la Champions League frente al Atalanta. El técnico no quiere que nadie se relaje, pese a tener ya la clasificación para los octavos de final en el bolsillo. Su objetivo es sumar los tres puntos para asegurar la segunda posición, si bien el Barça aún puede ser primero si gana a los italianos y el Liverpool pierde en Eindhoven frente al PSV.

“Queremos acabar segundos”, fue su respuesta contundente ante las cábalas posibles. Su reflexión se extendió al analizar las distintas competiciones y comentar que “habitualmente para mí la Liga es el torneo más importante que podemos ganar. A final de la temporada haremos balance. Hay otras competiciones, como la Copa, la Supercopa y quizá la Champions es la competición más complicada de ganar. No es fácil lograrla. Hay muy buenos equipos en la disputa. Es importante ganar para acabar en segunda posición porque será importante para lo que queda de torneo".

Me encanta el Atalanta

Del Atalanta afirmó "tener mucho respeto por Gasperini y el trabajo que hace con el Atalanta, lleva más de ocho años y ves lo que pasa cuando un club confía en un buen entrenador. Me encanta la manera en que juega. Es única a Europa. Juegan muy bien y marcan muchos goles. Tienen mucho coraje”.

Su análisis se extendió al señalar que “siempre es difícil jugar contra un equipo italiano porque defienden muy bien. El Atalanta también juega muy bien con el uno contra uno en todo el campo. Siempre ponen mucha presión. Hacen transiciones muy rápidas, siempre juegan al contacto y tenemos que estar listos para esto. Hemos hablado en el vestuario de cómo jugar contra ellos y tomar buenas decisiones”.

Respecto al traslado al Camp Nou, Flick no se mostró preocupado. “No me he fijado en las obras del Camp Nou. Ya me lo dirán cuando nos traslademos y estaré muy contento. Esta es la situación a día de hoy”.