Flick: "Puedes perder LaLiga en partidos como el de Valladolid"

Hansi Flick no quiso jugar al despiste en la previa del Valladolid-Barça. Sincero, el técnico admitió que hará rotaciones múltiples, que Ter Stegen reaparecerá tras su larga lesión de rodilla y que todavía tiene un par de dudas de cara al once del próximo martes en Milán. Pese a reconocer que, inevitablemente, un ojo está puesto en la vuelta de 'semis' de la Champions, Hansi avisó a sus pupilos. "En partidos como el de este sábado es donde podemos perder LaLiga", dijo.

Pese a estar los pucelanos ya descendidos, Flick no se fía ni un pelo. "Es nuestro trabajo el volver a LaLiga, es lo más importante porque este título es el más honesto. Tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Da igual dónde esté el Valladolid la próxima temporada, ahora está en Primera. Puedes perder el título en estos partidos. Hemos sufrido mucho contra Las Palmas, Leganés... y el equipo lo sabe", comentó el de Heidelberg.

Sin hacerse el interesante, Flick confirmó que habrá rotaciones masivas en Pucela. "El partido contra el Inter nos demuestra que jugadores como Kounde estaban cargados y terminó lesionado. Miraremos los datos, hablaremos con los médicos para ver quién necesita descansar, menos minutos...Vamos a hacer rotaciones, por supuesto", avisó.

Ter Stegen, titular de nuevo

Justo después, Hansi comunicó él mismo la noticia del día: Ter Stegen será titular en Valladolid. El meta se lesionó de gravedad la rodilla el pasado 23 de septiembre y este sábado reaparecerá. Eso sí, a día de hoy la idea es que Marc-André juegue solo el partido de este sábado. "Es bueno para Szczesny poder descansar y Ter Stegen está muy bien, con gran rendimiento en los entrenamientos. No pienso, de momento, en cambiar más cosas de cara a final de temporada", dejó claro el entrenador.

Flick, que se lleva a todos los disponibles a Valladolid, puso énfasis en la relevancia de arrancar el envite con hambre. "Lo importante es cómo empezamos el partido, la actitud y mentalidad tiene que ser la misma que el miércoles", dijo antes de ser preguntado por los goles encajados en los últimos partidos. "Obviamente podemos mejorar, pero también en ataque. Mucha gente dice que es arriesgado cómo jugamos, lo leo en los titulares en Alemania, pero la cosa es así. Si ves a los otros grandes equipos, los goles que recibe... el Real Madrid en LaLiga no hay mucha diferencia en los goles que ha recibido, pero nosotros hemos marcado mucho. Hay veces que puede resultar arriesgado, pero me encanta. Al final siempre miras a los delanteros, pero todo empieza desde atrás, desde el portero. Todos intervienen. Pues igual en la defensa. Arranca con el '9' y luego hacia atrás", analizó.

Casting aún abierto para Milán

Por otro lado, el técnico reconoció que todavía le bailan varias piezas de cara al once en Milán. "Tienes que pensar en los otros encuentros, pero siempre os digo que vivo en el presente. Mañana hay que jugar y ganar y, por supuesto si pasa algo especial, puede afectar al siguiente partido. Creo que tengo ocho o nueve ya decididos, pero no toda la alineación. Puede cambiar dependiendo de si sucede algo especial mañana", apuntó.

Hansi, crítico con la defensa de los córners

El entrenador alemán no tuvo reparos en mostrarse crítico con sus jugadores a la hora de defender los saques de esquina, acciones que en los últimos partidos han castigado al Barça -Real Madrid e Inter sacaron rédito de ello-. Flick no quiere excusas y aseguró que sus pupilos deben prestar más atención, independientemente de si el rival acumula más hombres de centímetros que su Barça. "Podemos y debemos defenderlos mucho mejor. No se trata de la altura, también de cómo estás en las situaciones de los marcajes individuales... Cada uno tiene su propia responsabilidad ahí en su duelo. El Inter también le marcó dos goles al Bayern a balón parado. Son de los mejores en los córners y tenemos que defender mejor", comentó.