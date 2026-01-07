Flick protegió a Lamine Yamal con vistas a la final

Sorpresa mayúscula cuando se supo, en una información que adelantó SPORT, que Lamine Yamal no era titular en la semifinal de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao en Jeddah. El de Rocafonda no había participado en el entrenamiento previo en el King Abdullah Sports City del martes y la duda sobrevolaba su presencia o no en el once de Flick.

El técnico alemán decidió proteger a su estrella tras arrastrar molestias y no haber entrenado tampoco en la sesión del lunes. Prefirió Flick reservarlo pensando en una hipotética final y mantener en el banquillo preparado en caso de que tuviera que echar mano de él según marchara el encuentro. Finalmente, el de Mataró ingresó al rectángulo de juego, pero lo hizo pasado el minuto 70 y ya con el choque muy bajo de revoluciones ganando el cuadro azulgrana 5-0.

Lamine Yamal y Nico Williams charlan distendidamente en el túnel de vesturios / Carlos Monfort

Antes, al descanso, se vio al astro del Barça departiendo con su amigo Nico Williams, que estuvo a punto de fichar el verano pasado por el club azulgrana y que no disputó ni un minuto en el choque también por unas molestias. Ese duelo por el morbo que, a priori, centraba los focos quedó muy descafeinado.

SIN RIESGOS

Salvo sorpresa mayúscula, Lamine sí partirá como titular el próximo domingo en la gran final, tal y como Hansi Flick se encargó de especificar antes del choque. Fue un movimiento pensado para no correr riesgos y teniendo en cuenta que el domingo había en un horizonte bastante probable el choque final por el título.

Lamine Yamal. / JORDI COTRINA

Cabe recordar que Lamine arrastra esta temporada una lesión de pubis que le impidió estar al 100% en el primer tramo de temporada y con la que está lidiando con la ayuda de los servicios médicos del Barça. Una dolencia que hay que ir tratando día a día y no suele tener un plazo determinado de cura. Aun así, Flick especificó que se trataba de un dolor de estómago.