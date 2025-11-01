Flick: "Siempre voy a proteger a Lamine"

"Normalmente no pienso en los lesionados, pero no es fácil gestionarlo para que los demás lleguen a su mejor nivel. Con Dani y Lewi he visto en los entrenos que están muy bien. Se trata que ellos mejoran el nivel y los otros también. En especial, los jóvenes".

Hansi Flick está teniendo que lidiar con un goteo de bajas que no le permiten consolidar el mejor equipo posible. Es una situación incómoda pero que trata de lidiar con pragmatismo germánico. El último en caer ha sido Pedri, una pieza estructural, con la que no podrá contar en los próximos partidos, pero la gestión más compleja es la de Lamine.

Flick empieza a dar muestras de fatiga con el ruido que acompaña a Lamine. Lo dejó entrever en su primera respuesta sobre el delantero en la previa del duelo ante el Elche: "¿Solo se ha hablado de Lamine esta semana o es todas las semanas?", respondió cuando le preguntaron por todas las noticias que han salido en los últimos días.

"Todas las semanas se habla de él, está bien, he hablado con él, pero algunos días nota alguna molestias y dolor. Se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien".

El alemán es consciente de que, con Lamine, no solo le toca ser entrenador, incluso puede ser una especie de figura paterna para muchos jugadores jóvenes. "Hablamos con él, con normalidad, somos muy sinceros, todos entre nosotros y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y ayudar, es un chico joven, fantástico y seguiremos por el mismo camino".

El delantero no termina de encontrarse, como si las molestias estuvieran condicionado su fútbol. Se vio en el Bernabéu, donde estuvo mucho más contenido en el uno contra uno y encontró soluciones buscando a sus compañeros.

Las posiciones de Lamine

Lamine terminó el encuentro jugando más por dentro, una posición que recordó a la evolción de Messi, pero que parece que solo será una opción eventual.

Lo explicó Flick: "Ahora mismo la mejor forma de volver a tu nivel es en el puesto que juegas normalmente. En algunas situaciones o partidos está bien que no juegue también en los extremos, también por dentro. Es un gran jugador y puede ser polivalente. Para él lo más importante es tocar la pelota. Cuando lo tiene es cuando puede crear cosas buenas".

La derrota en el Bernabéu dejó al Barça a cinco puntos del Madrid. Una situación que obliga al equipo a buscar una reacción inmediata este domingo (18.30 h.) en Montjuïc.

El Elche parece un rival asequible para lograrlo. "El Elche es un rival que me gusta cómo juega, lo hacen bien como equipo para desplegarse. Tenemos que seguir nuestro plan de partido para presionar".

De vuelta, al banquillo

Flick regresará al banquillo tras tener que ausentarse en el Bernabéu, donde fue Marcus Sorg el que tuvo que coger el relevo.

Hansi reconoció que no fue nada cómodo vivir el encuentro lejos del banquillo pero se lo tomó con humor. "No quiero echar la vista atrás porque no es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor estar arriba, detrás de los cristales. Tengo que trabajar para que no me pueda volver a ocurrir".