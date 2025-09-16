Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford

A prácticamente todos nos convenció y hasta nos encandiló el partido de Marcus Rashford ante el Valencia. Incisivo, atrevido, conectado. Hasta mucho más ordenado de lo que nos enseñó en el otro partido que salió de inicio en Vallecas. Si ante el Rayo Vallecano lo vimos perdido y dejando algún síntoma preocupante de no enterarse demasiado de qué iba la película, la sensación fue radicalmente distinta en la alfombra del Johan Cruyff.

El debut en casa y, sobre todo, el hecho de actuar por la izquierda yendo hacia adentro dieron alas al británico. Ya desde un buen comienzo mostró una frescura y un aura que nada tenía que ver con el último compromiso antes del parón. ‘Rash’ lleva ya unos cuantos años alejado del camino ascendente e imparable que mostró en sus tres o cuatro primeras temporadas en la élite. No es fácil lidiar con una explosión como la suya. Tan joven y con un impacto tan inmediato. Seguramente, parecido al de Lamine.

UN ÍDOLO DEMASIADO PREMATURO

Muy pronto se convirtió en la referencia y gran esperanza para acabar con el círculo derrotista instalado en el Manchester United desde los tiempos de Ferguson. Y cuando te agarras de forma tan descarada a un adolescente, mala cosa. Marcus se volvió ídolo en el seno de los ‘red devils’. No solo eso, sino a nivel mundial. Sin ir más lejos, el atacante era referente de alguno de los jóvenes con los que actualmente comparte vestuario en el Barça. Como Guille Fernández.

Diakhaby pugna con Rashford por la pelota / EFE

Volviendo a la actualidad, si pudiéramos escoger a una figura, a un guía, a un entrenador para liderar esa ‘reconducción’ de la carrera de Rashford, ese es Flick. El técnico germán se lo ha tomado como un reto personal. Ya son dos titularidades en cuatro partidos oficiales. Y eso no es una casualidad ni una coincidencia, sino parte de un plan. Para que recupere la confianza, para que se empape de la filosofía Barça, asimile automatismos y se ruede al lado de futbolistas como Pedri, Fermín, Ferran o Lamine, piezas vitales dentro del engranaje.

EVOLUCIÓN ANTE EL VALENCIA

Ante el Valencia ya lo vimos mucho más acoplado y suelto. No le salía algún regate, pero no desistía. Y al siguiente sí desbordaba, arrancaba y desplegaba toda esa potencia a veces sin control que atesora. Dio una asistencia marca de la casa y tuvo un par de buenas ocasiones. Y uno de los aspectos más relevantes, conectó también con el barcelonista. La gente está ilusionada y espera cosas de Marcus.

Cree que puede aportar y ser diferencial en momentos puntuales de los partidos. Es pronto para sacar conclusiones, pero sí podemos afirmar tras lo visto el domingo que evoluciona por donde debe. Para agrado de Flick, de sus compañeros y del barcelonismo en general. Ese pequeño caos en el que se había convertido todo lo que tocaba, con los tabloides ingleses desangrándolo a la mínima, puede llegar a un estado de orden. ‘In Flick we trust’.