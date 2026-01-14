Flick se pronuncia sobre la salida de Xabi Alonso

Hansi Flick tuvo palabras de elogio hacia Xabi Alonso tras la destitución del técnico como entrenador del Real Madrid. El alemán, que mantiene una buena relación profesional con el preparador vasco, evitó valorar la decisión del club blanco, pero sí quiso elogiar su figura y subrayar la dificultad del trabajo de entrenador en el fútbol de élite.

"En el Real Madrid lo han hecho así, pero no es cosa mía y no quiero hablar de ello”, afirmó Flick, antes de explicar el vínculo que le une a Xabi Alonso. "Tengo muy buena relación con Xabi, nos conocimos en Leverkusen cuando yo era seleccionador y estábamos en contacto", recordó el actual técnico del Barça.

Xabi Alonso conversa con Kyllian Mbappé / AP

Flick insistió en que este tipo de situaciones forman parte inherente del fútbol profesional y de la responsabilidad que asumen los entrenadores. “El trabajo de entrenador es muy complicado y tenemos mucha responsabilidad. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que vivir con ello”, apuntó, asumiendo con naturalidad cómo funciona su profesión.

Le augura un gran futuro

Pese a todo, el técnico alemán se mostró convencido del futuro de Xabi Alonso y de su capacidad para seguir creciendo. “Hay que aceptar este tipo de cosas en el fútbol y le deseo lo mejor. Seguramente tendrá un gran proyecto pronto para él y para su cuerpo técnico”, señaló.

Flick cerró su valoración con un mensaje claro de respaldo al exentrenador madridista: “El fútbol es así y toca seguir adelante y saber en qué se puede mejorar, pero Xabi es un entrenador fantástico y tiene un gran futuro por delante”.