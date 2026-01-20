Flick se pronuncia sobre la salida de Ter Stegen

Era un secreto a voces y hoy se ha confirmado. Marc-André Ter Stegen pondrá rumbo al Girona de Míchel en calidad de cedido, de cara a obtener minutos y tratar de hacerse con el puesto de portero de la Selección de Alemania en el Mundial de 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, el capitán del primer equipo ya se ha despedido de sus compañeros esta mañana en la Ciutat Esportiva, tal como han confirmado Alejandro Balde y Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League ante el Slavia de Praga.

El entrenador azulgrana preguntó relativamente sorprendido antes de responder a la cuestión relacionada con el futuro del guardameta si "ya se había confirmado", a lo que le respondieron que el propio Alejandro Balde lo había hecho hacía pocos minutos en la misma sala de prensa, ya que fue el futbolista escogido para atender a los medios antes que el técnico.

Ter Stegen ya se ha despedido de sus compañeros / Quique García / EFE

Las palabras de Alejandro Balde y Hansi Flick

Fue su compañero de vestuario, Alejandro Balde el primero en confirmar lo adelantado por SPORT: "Esta mañana ha hablado con todo el equipo para despedirse. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán. Le deseo mucha suerte, le irá bien para coger confianza". Tras estas palabras, la cesión del portero teutón al conjunto de Montilivi podía darse por cerrada, por lo que la pregunta a Hansi Flick sobre como valoraba este movimiento era inevitable.

Tras ratificar que el lateral izquierdo azulgrana ya había confirmado la despedida del meta germano, Hansi Flick afirmó entre risas que "si Balde lo ha confirmado, ya está confirmado". El entrenador del primer equipo repasó el futuro de su paisano, al que deseo lo mejor en lo que viene en su carrera: "Esta mañana, Marc nos ha dicho que se iba al Girona. Es un fantástico portero, hemos decidido un futuro diferente. Creo que es la decisión correcta, le deseo lo mejor. Es una persona brillante".

De hecho, no dudó en comentar que, en su opinión, tiene muchas papeletas de ser el titular en la portería alemana de cara a la Copa del Mundo, en la cual, evidentemente, desea la mejor de las suertes a su país, al cual no hace tanto él mismo dirigió en la gran competición futbolística, pese a que en aquella ocasión la 'Männschafft' no realizó un gran papel al no superar la fase de grupos, tras quedar emparejada con la Selección de España, Japón y Costa Rica.