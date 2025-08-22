Flick se pronuncia sobre las inscripciones del Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, no pudo asegurar que el club pueda inscribir a más jugadores para el partido ante el Levante pero espera que al menos pueda contar con Gerard Martín: "Espero que esté inscrito Gerard Martín para este partido. He hablado con él y somos optimistas, pero vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Yo tengo claro que me gustaría tenerlo para este partido".

También habló de la situación de Bardghji e indicó que mientras no pueda estar inscrito irá jugando con el filial. "Necesita minutos y por eso va a jugar con el filial. Espero que su situación cambie la próxima semana y que todos estén inscritos, pero ahora lo que necesita es jugar y por eso va a tener minutos con el filial. No puede estar parado. Es un jugador que aporta cosas como todos los jóvenes. Estoy muy contento con todos ellos porque nos dan cosas y fuerza para el equipo".

El entrenador blaugrana no quiso incidir más en el tema de las inscripciones, pero hace una semana ya dejó claro que no estaba nada contento con todo lo que estaba sucediendo. La dirección deportiva le ha explicado la complejidad del límite salarial, pero entiende que ha habido tiempo para intentar buscar soluciones y que las inscripciones están generando algo de tensión dentro del vestuario.

Para que Gerard Martín pueda estar inscrito, el club blaugrana necesita llegar a un acuerdo de rescisión favorable con Oriol Romeu y es lo que se está negociando en estos momentos. Hoy hay un encuentro clave y se está avanzando para que mañana, el lateral blaugrana sí pueda conseguir la inscripción