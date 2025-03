Flick se pronuncia sobre la impugnación del partido ante Osasuna

El entrenador del Barça, Hansi Flick, se pronunció sobre la impugnación del último partido de Liga por parte de Osasuna al considerar que hubo alineación indebida de Íñigo Martínez: "Lo que único que puedo decir es que ganamos los tres puntos. El resto no está en nuestras manos, ganamos bien".

Flick no apuntó contra Osasuna: "Todos los clubs estamos pasando por lo mismo. Las cosas son así y el calendario es el que es y hay que jugar. Nosotros estamos orgullosos del partido ante Osasuna y lo ganamos. No puedo decir nada más porque no está en mis manos".

El preparador blaugrana indicó que él solo entrena y que no puede estar por estos temas: "A mi no me preocupa esta situación. Nosotros analizamos el partido anterior y el partido que nos viene y ya está. Es nuestro trabajo. Lo demás no está en mis manos. Ha pasado esta situación y yo no puedo hacer nada. Si hay algo que cambia, Deco y el club ya trabajarán en ello. Nosotros nos dedicamos a entrenar y a gestionar deportivamente el grupo".

Flick se le vio algo crispado hablando de esta situación y quiso cortarlo pronto ya que considera que la victoria fue clara y que no deberían salir volando tres puntos de forma injusta.