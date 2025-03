Flick se pronuncia sobre el fichaje de Neymar

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Neymar Junior pueda regresar al FC Barcelona si en el Santos recupera su mejor fútbol como se empieza a intuir después de un primer mes prometedor. Una cuestión que también se trató en la rueda de prensa que ofreció el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la sala de prensa de estadio de Da Luz y previa al partido de este miércoles (21.00 horas) contra el Benfica.

Durante toda la temporada ha quedado en evidencia que Hansi Flick no suele hablar de los futbolistas que no pertenezcan a la plantilla azulgrana. Y no fue en este caso una excepción. El de Heidelberg 'envió la pelota' al tejado de Deco y de la dirección deportiva del club azulgrana.

"Es trabajo de Deco"

"No es mi trabajo. Ahora mismo estoy centrado en mi equipo, tenemos muchas oportunidades y queremos mantenerlas", aseguró el entrenador alemán del Barça. Para insistir en la misma respuesta: "No es mi trabajo, éste es el trabajo de Deco, del club".

En el programa de 'La Posesión' que se emite por sport.es todos los lunes explicamos que Hansi Flick no ve con claridad la incorporación de Neymar al actual vestuario del Barcelona. El entrenador alemán considera que su edad y estado físico generan dudas sobre su rendimiento en una plantilla donde la juventud y la intensidad son pilares fundamentales. Además, no se ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para debatir su incorporación, lo que refuerza la idea de que, desde la dirección deportiva, no hay consenso.

También hemos explicado en SPORT que a pesar de que Neymar podría llegar sin coste de traspaso y con una ficha reducida, en el seno del FC Barcelona no se contempla el fichaje del crack como una prioridad.

El club azulgrana se lo ha trasladado de forma muy explícita: "primero marca 15 goles con el Santos y después nos plantearemos tu fichaje", en un claro gesto de la entidad azulgrana hacia el jugador y su agente Pini Zahavi, cuya relación con Laporta es más que conocida, en el que el físico del brasileño y su rendimiento marcarán los pasos que pueda seguir el Barça en el futuro.

El deseo de Neymar de volver al FC Barcelona ha vuelto a surgir con fuerza en el entorno azulgrana después de una información revelada por la Cadena SER donde se explicaba que el astro brasileño sueña con regresar a Europa y considera al Barcelona como su destino predilecto.