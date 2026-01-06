Flick se pronuncia sobre el fichaje de Cancelo

El FC Barcelona anunciará en las próximas horas el fichaje de Joao Cancelo. El lateral portugués llegará al conjunto blaugrana en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada por el Al-Hilal, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. En principio, y aunque la dirección deportiva encabezada por Deco siempre está muy pendiente de cualquier oportunidad de mercado, el luso será el único refuerzo que llegará al Spotify Camp Nou durante el mes de enero.

Hansi Flick, entrenador del Barça, se ha pronunciado sobre la llegada de Cancelo a su equipo en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club. El técnico alemán ha asegurado que "aún no está cerrado", pero que estará "contento" si la operación se materializa.

"Joao nos reforzará en los laterales y más arriba. No está hecho, pero estaré contento si se cierra porque nos dará más alternativas. Es una buena opción con mucha calidad para estos seis meses", ha declarado Flick después de explicar por qué el club blaugrana no ha optado por firmar a un central en el mercado de invierno: "Hablamos con el staff y cuando Ronald vuelva tendremos buenas opciones en los centrales".

El míster culé recordó que "estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes con los fichajes, no como otros equipos que pueden pagar cientos de millones por jugadores", pero consideró que "para los jugadores jóvenes esto es bueno", pues "se pueden desarrollar y confiamos en ellos". "Ahora tenemos la oportunidad de tener a un jugador experimentado más para el ataque y tenemos que trabajar en ello", zanjó sobre la llegada de un Joao Cancelo al que no solo contemplaría como un refuerzo para la defensa.