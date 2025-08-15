Flick se pronuncia sobre el polémica con Ter Stegen y el fichaje de Joan Garcia

No es ningún secreto que la portería ha sido la demarcación que más conflicto ha generado en el Barça este verano. Desde el final de la temporada pasada, la dirección deportiva culer se fijó a Joan Garcia como objetivo principal y acabó logrando su incorporación. Con el fichaje del de Sallent, el club mandaba un mensaje claro a Ter Stegen y la guerra entre las partes estallaba. No obstante, la disputa se resolvió esta semana, algo con lo que Flick está muy satisfecho.

En la rueda de prensa previa al Mallorca - Barça, el entrenador alemán puso en valor el diálogo entre el guardameta y la cúpula azulgrana: "Lo más importante es que hablemos conjuntamente y el club y Marc lo han hecho", dijo Hansi Flick.

De este modo, la situación en la portería se tranquiliza y ahora todos los esfuerzos de Ter Stegen se centran en su recuperación. "Lo primordial es que pueda volver a jugar con el grandísimo nivel que tiene y que ha demostrado durante muchos años. Tiene que recuperarse y volver para ayudar al equipo. Nosotros y todo el mundo en el club le ayudamos y estamos de su lado", afirmó el entrenador del Barça.

El sustituto del arquero teutón será el flamante fichaje Joan Garcia, que ya asombró a la afición con sus paradas en el Trofeu Joan Gamper del pasado domingo. En este sentido, Flick valoró la incorporación del de Sallent y también elogió a Szczesny: "Para mí, su llegada fue una decisión consensuada. Se trata del futuro del club. Joan es un fantástico portero, también Tek, que tiene experiencia y ayuda a todos los jugadores. Estoy feliz con nuestros dos porteros", explicó.

Así las cosas, pese a no haber llevado a cabo grandes inversiones, el FC Barcelona ha logrado mejorar su plantilla con los fichajes de Joan y Rashford. "Tenemos la calidad para ser un mejor equipo, pero dependerá también de los resultados. Veremos después de la temporada si podemos ganar un título o más. Será una temporada dura", dijo, prudente, Hansi.

Ahora bien, el preparador germano, que está más que contento con el nivel de los entrenamientos, no deja de ser ambicioso: La calidad es la que estábamos buscando, queremos seguir al mismo nivel. Tres títulos no es el final, es el principio. Queremos mejorar. Se trata de mantener la mentalidad ganadora y estamos por el buen camino".