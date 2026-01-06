"Ahora mismo, Araujo no está en nuestros planes"

Ronald Araujo ha viajado a la Supercopa de España tras haberse aislado unas semanas para despejar su mente y volver a tope con el Barça. El uruguayo ha entrado en la lista de convocados para el torneo pero su participación está en duda. El entrenador blaugrana habló sobre este caso y dejó bastante claro que Araujo no regresará hasta que esté bien: "No hay nada decidido. Lo queremos ver en el entrenamiento y quiero hablar con él".

Flick indicó que, pese a haber viajado, en principio no iba a participar en el encuentro ante el Athletic: "Ahora mismo no está en nuestros planes, pero vamos a ver el entrenamiento. Si le vemos listo, quizás cambiemos algo".

La idea del Barça es que Araujo vaya reintegrándose al grupo poco a poco para que coja ritmo de competición. Físicamente ha trabajado individualmente, pero el uruguayo debe ponerse al nivel de sus compañeros y eso puede llevar un tiempo. En todo caso, Flick no asumirá riesgos y podría quedarse fuera del banquillo para este encuentro para esperar a la final en el caso de que el Barça se recupere. Lo lógico es que vuelva una vez regrese a Barcelona.

Flick se mostró comprensivo con lo que ha sucedido con Araujo y apoyó al jugador: "Estas cosas pasan. Hay que cuidar a los jugadores. A todos. Los jugadores tienen presión y son humanos. Cometemos errores y hay que estar ahí para apoyar. Aprecio lo que hizo el club en esta situación. Ronald es un jugador muy importante para nosotros, uno de los capitanes. Espero que vuelva al mejor nivel", indicó.