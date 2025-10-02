Flick: "Prometo que lucharemos por la Champions"

La mejor manera para recuperarse de una derrota dura es volver a casa. Hansi Flick no volvió a Alemania puesto que tiene compromisos con el Barça, pero fue el padrino de la cena de la Oktoberfest que se celebraba este jueves en la Casa SEAT, una fiesta tradicional alemana que le hizo sentirse más cerca de los suyos. El técnico acudió junto a su ayudante Marcus Sorg para celebrar y allí se habló con el director de SPORT, Joan Vehils.

A diferencia de la gran mayoría de alemanes, el entrenador del Barça confesó que nunca ha bebido una cerveza en la Oktoberfest. Eso sí, abrió el barril de un martillazo, como mandan los cánones, y dio por iniciada la fiesta con un brindis con Markus Haupt, el CEO de SEAT, aunque terminó regalando su copa y no bebió de ella. El viernes toca trabajar y preparar el partido ante el Sevilla para seguir siendo líderes.

En el acto presentado por Bibiana Ballbè, Flick habló ante los presentes y demostró por qué es el líder de este equipo, remarcó las intenciones que tienen y dejó una promesa a todos los culés. El alemán resaltó el curso pasado como modelo a seguir y el día de la rua, que para él fue muy especial.

"Fue el mejor año de mi vida. No es fácil, la verdad, pero creo que la temporada pasada, cuando recorrimos Barcelona en autobús, fue increíble. Ojalá también hoy consigamos los títulos adecuados, pero, repito, no es fácil. Lo haremos, daremos lo mejor de nosotros, y si se da, estaré muy contento", explicó Hansi Flick.

La Champions, la gran deseada

La gran deseada en Barcelona es la Champions League. La derrota del pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain fue dura para los culés, pero Flick sabe lo importante que es esta competición y prometió una cosa a los aficionados: "Mi día más especial con el Bayern de Múnich fue cuando ganamos la Champions League, fue espectacular. En Barcelona todos quieren eso y lucharemos para que eso pase. No será fácil, pero prometo que lucharemos".

Unas palabras que se llevaron la gran ovación de la noche. La temporada pasada los culés estuvieron muy cerca de llegar a la final y volvieron a acercarse al deseado título. Hacía seis años que el Barça no llegaba tan lejos en Europa y fue en gran parte gracias a la llegada de Flick, que este año volverán a luchar por todo.

Flick, con Joan Vehils en la cena de la Oktoberfest de Casa SEAT / VALENTI ENRICH

El técnico sabe lo importante que es todo lo que se hace fuera del partido para competir y luchar por todos los títulos. No solo lo de dentro del césped vale; también se debe hacer fuera. En la Casa SEAT, Flick repasó cómo es un día a día del equipo antes de un encuentro: "La primera reunión con las jugadas a balón parado, y luego el almuerzo. Después, los jugadores se van a dormir, al igual que los entrenadores. Y antes de salir del hotel, tenemos el plan del partido y nos vamos. Normalmente nos gusta ganar, pero ayer no fue posible".

La frase que Flick dejó en la cena de la Oktoberfest de la Casa SEAT fue clara: "Prometo que lucharemos por la Champions League", ese espíritu ganador que los culés han recuperado con la llegada del alemán y que tanto gusta en Can Barça.