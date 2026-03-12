Flick tiene un problema: un tridente sin filo

Los problemas en ataque del FC Barcelona siguen marcando los últimos partidos de los de Hansi Flick. El conjunto azulgrana, que durante el primer año del alemán fue una máquina total de marcar goles gracias a la efectividad de su tridente, se encuentra un bache profundo de producción ofensiva por el rendimiento de sus delanteros.

El ‘10’ volvió a ver puerta, esta vez desde el punto de penalti en el último suspiro del encuentro, y marcó su 20º gol de la temporada para seguir ampliando su liderazgo como máximo goleador culé del año. Más allá de su tanto, el equipo echó en falta una mayor finura tanto de Raphinha como Lewandowski, ambos titulares en St.James’Park.

Lewandowski y Rashford analizando las posibilidades de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou / JORDI COTRINA

Al brasileño, condicionado durante toda la temporada por los constantes problemas físicos, se le vio con un punto de imprecisión que arrastra desde hace semanas De hecho, en los últimos seis partidos tras el regreso de su última lesión , solo ha visto puerta una vez, también desde el punto de penalti ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, Lewandowski, que volvía a la titularidad, tampoco estuvo fino en el cuerpo a cuerpo con los centrales ingleses. Además, en un partido de detalles, desaprovechó la única ocasión de gol que tuvo a pase magnífico, el mejor de la noche, de Raphinha. El polaco suma solo un gol en el último mes, en la cómoda victoria por 4-1 ante el Villarreal.

Caída ofensiva

Los dos jugadores han pasado de gozar de un ritmo arrollador en la temporada 2024/25 (con cerca de 60 goles en las fases equivalentes de LaLiga, Champions League (hasta octavos), Copa del Rey y Supercopa) a una producción goleadora notablemente más discreta en 2025/26, con apenas 26 tantos en el mismo tramo de competición.

Robert Lewandowski acumula 11 goles en LaLiga tras la jornada 27, exactamente la mitad de los 22 que llevaba un año antes en el mismo punto de la temporada. En Champions la diferencia es aún más acusada: 2 goles esta campaña frente a los 9 del curso anterior a estas alturas.

Robert Lewandowski / ARCHIVO

Raphinha sigue un patrón muy similar: 8 tantos en Liga (lejos de los 13 que sumaba en 2024/25 por estas fechas) y un claro bajón en Europa, donde, tras ser el máximo goleador blaugrana la temporada pasada (9 goles hasta octavos), este curso solo lleva 1.

Este descenso tan pronunciado no se explica exclusivamente por factores individuales (la edad de Lewandowski, la elevada carga de minutos o pequeños contratiempos físicos), sino también por un leve deterioro del contexto colectivo. El equipo ha perdido algo de 'punch' y fluidez en la zona ofensiva.

Aunque jugadores como Fermín López están aprovechando sus minutos para intentar compensar esa falta de explosividad, la eficacia goleadora de los dos puntales culés sigue muy por debajo de los registros del curso anterior, cuando el tridente Lewy-Raphinha-Lamine resultó prácticamente imparable.