Flick: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

Tras la decepción del clásico, el Barça volvió a la senda del triunfo ante el Elche el pasado domingo. Este miércoles vuelve la Champions y los de Hansi Flick no pueden fallar en Brujas si quieren acabar entre los ocho primeros. Espero un partido parecido al del Elche. Habrá momentos buenos y otros no tan buenos. Habrá un gran ambiente y presionan arriba hombre a hombre, será un partido difícil, obviamente", ha dicho el técnico alemán sobre el encuentro y el rival, no mostrándose demasiado preocupado por la altura de muchos de los jugadores belgas: "No ha sido un problema durante un año y medio".

Flick, como en casi todas las ruedas de prensa, ha tenido que responder sobre Lamine. Pide paciencia con la lesión y no habla sobre la posible convocatoria del de Rocafonda con la selección española. "No es mi problema si va con la selección. Está entrenando muy bien, no es cuestión de decir si ya está recuperado al 100% porque es un proceso. Pero él está bien y puede jugar", ha explicado.

Esta temporada no la ha empezado el Barça como la pasada, en la que ganó Liga, Copa y Supercopa. Flick cree que no se pueden comparar las dos temporadas. "La temporada pasada era diferente, no se puede comparar por muchos motivos. Teníamos a Raphinha, Lamine... Esta temporada estamos teniendo muchas bajas pero ahora están volviendo y eso es una buena noticia."

Ha tenido el equipo azulgrana pocos partidos tranquilos este curso. Flick cree que están en el buen camino, pero es consciente de que no será fácil jugar contra el Brujas: "Ya lo he dicho antes, será un partido difícil. Todos los partidos lo son y el objetivo es ganar los tres puntos. Robert vuelve, Olmo vuelve y ya vimos en el último partido que la tensión fue mejor que antes. Queremos ganar pero todos los partidos son difíciles".

Ha realizado muchos cambios en el centro de la defensa Flick esta temporada, aunque Eric es el defensa más utilizado. El técnico alemán ha dejado claro que está muy contento con todos ellos, especialmente tras el buen partido de Araujo contra el Elche. "La última temporada Eric lo hizo muy bien. Esta temporada antes del último parón cambiamos bastante la defensa en muchos partidos. Estoy muy contento con Eric, Cubarsí y Araujo, otra opción podría ser Gerard Martín de central", ha explicado el entrenador germano.

Por último, una nueva declaración de amor hacia el Barça y Barcelona y admiración por Robert Lewandowski. "Desde que soy entrenador no he tenido ningún jugador más profesional que Robert Lewandowski, ha vuelto antes de lo esperado de la lesión. No sé qué tiene en su ADN. Necesitamos que los jugadores jóvenes también alcancen su mejor nivel. Realmente amo a este club y a estos jugadores, soy muy feliz en este club y en esta ciudad, daré lo mejor", ha acabado Flick.

Los apercibidos

Peligro para el Barça con dos jugadores que llevan ya dos tarjetas amarillas en esta Champions. Se trata de Marc Casadó y Frenkie de Jong. Si ven otra tarjeta ante el Brujas, no podrán jugar ante el Chelsea en la quinta jornada, un partido muy complicado porque además se disputa en Stamford Bridge y con Pedri prácticamente seguro ausente por lesión. Se le preguntó a Flick por si iba a tener en cuenta esto en el partido contra el Brujas. Dejó claro que no. "Es un riesgo, lo sabemos, pero todos los jugadores que están aquí pueden jugar". A priori, ambos jugarán en el doble pivote, aunque podría descansar uno de ellos y situar a Eric Garcia en esta posición.