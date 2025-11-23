El 'Tiburón' Ferran no se cansa de morder

Sin duda, uno de los nombres del encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club fue Ferran Torres. El delantero anotó un doblete el día que el Spotify Camp Nou reabrió sus puertas para acoger un partido de fútbol y ayudó a que los blaugranas se llevaran los tres puntos en la goleada por 4-0 a los leones.

El '7' del Barça anotó el segundo de la tarde superando a Unai Simón en el uno contra uno después de recibir una asistencia marca de la casa de Lamine Yamal con el exterior del pie. También a pase del de Rocafonda, el de Foios cerró el marcador siendo igual de efectivo ante el meta vasco. Eso sí, con la incertidumbre de si subiría al marcador o no: el colegiado lo anuló por fuera de juego, pero el VAR le dio validez al tanto.

Ferran lo celebró junto a Lamine y limpió las botas de manera simbólica, agradeciendo los dos pases de gol que le había regalado. De hecho, el valenciano pudo haberse ido a casa con un hat trick, pero la diana que transformó en el minuto 23 tras recortar al meta del Athletic fue anulado, este sí, por posición irreglamentaria.

De esta manera, nuestro protagonista se convierte en el máximo goleador del equipo con nueve goles en 15 partidos: siete en LaLiga (Mallorca, Levante, Elche y dobletes contra Getafe y Athletic Club) y dos en Champions (Paris Saint-Germain y Brujas). Le siguen por detrás Robert Lewandowski (8), Fermín López (7) y Lamine Yamal y Marcus Rashford (6).

Camino de récord

Si miramos las estadísticas de la temporada pasada, con el mismo número de partidos disputados (15), Ferran tan solo llevaba cinco goles en su cuenta particular: Valladolid, Mallorca, Betis y doblete frente al Borussia Dortmund en la Fase liga de la máxima competición europea de clubes.

Hay que recordar, además, que el curso pasado fue el más prolífico para Torres de cara a puerta desde que es futbolista profesional: 19 goles (10 en LaLiga, seis en la Copa y tres en la Champions League) y siete asistencias en 45 partidos. Si mantiene este mismo ritmo y las lesiones les respetan, podría llegar a batir su propio récord de tantos anotados en un mismo curso.

En la campaña 2024/25, Ferran destapó su mejor versión y demostró con un rendimiento más que notable que puede ser una alternativa para jugar de delantero centro y no únicamente quedar arrinconado a un extremo del ataque. Hansi Flick tomó buena nota de ello y ya le mantiene bien firme el pulso a Lewandowski para ubicarse como máxima referencia ofensiva del equipo: en diez de los 15 partidos que llevamos esta temporada ha actuado como '9'.