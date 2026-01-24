Flick no tiene prisa con Gavi

La recuperación de la lesión de rodilla de Gavi está siguiendo el camino previsto. Sin prisas, pero sin pausas. El centrocampista aún sigue realizando un trabajo intenso de gimnasio para tener una buena musculatura que descargue de trabajo a la rodilla y así puede suturar bien el menisco interno que fue intervenido en septiembre.

El futbolista trabaja con la idea de poder reaparecer a finales de febrero, cuando se cumplan cinco meses de la intervención, pero Hansi Flick no tiene prisa ni va a exigirle más de la cuenta para que cubra la lesión de Pedri, tal y como ya informó SPORT.

Flick explicó que "lo veo casi cada día, está entrenando y mejorando mucho. También está tonificando, musculando parar estar en la mejor situación".

El entrenador alemán, de todos modos, subrayó que "hay que mantener la paciencia, ir paso a paso y no hay que precipitarse". Flick dijo que "confiamos en nuestro personal médico, de fisios y recuperadores porque le queda mucha carrera por delante. No es necesario precipitarse. Si es en febrero, bien, pero lo importante es que vuelva en buenas condiciones".

Por tanto, Flick tendrá toda la paciencia del mundo con Gavi para que el andaluz afronte el tramo final de la temporada en perfectas condiciones.