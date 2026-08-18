Flick ya presume del fichaje de Rodri: "El mejor '6' del mundo"

Hansi Flick ya tiene a su nuevo jefe para el centro del campo. Rodri es oficialmente jugador del Barça y el técnico blaugrana no ha escondido su entusiasmo por la llegada del internacional español, al que considera uno de los mejores mediocentros del mundo.

El técnico alemán considera que Rodri puede convertirse en una pieza diferencial para el Barça y no ha dudado en situarle entre los mejores especialistas del mundo en su posición: “Creo que es, tal vez, el mejor número 6. Él puede controlar el juego, pero también ayuda mucho en la defensa”, ha destacado Flick.

El técnico alemán también ha puesto el foco en una de las características menos vistosas, pero más importantes, del centrocampista: su capacidad para imponerse en los duelos: “Los duelos en el aire son muy importantes para nosotros”. Flick considera que la llegada de Rodri no solo mejorará el centro del campo, sino que tendrá un efecto directo sobre todo el equipo. “Por supuesto, aumenta el nivel de cada jugador”, sentenció.

Rodri ya es azulgrana / Gorka Urresola

Flick espera que haga mejores a todos

El entrenador azulgrana ve en Rodri algo más que un especialista para ocupar la posición de pivote. Su capacidad para controlar el ritmo, recuperar balones, defender, dominar el juego aéreo y dar salida limpia al balón encaja con las necesidades del Barça. Pero Flick también espera que su experiencia tenga un impacto en un vestuario especialmente joven. Rodri compartirá centro del campo con jugadores como Pedri, Gavi, Fermín y Marc Bernal, y llega precisamente para aportar el liderazgo que se le presupone a un futbolista que ha competido durante años al máximo nivel.

La incorporación de Rodri llega además en un momento especialmente importante para el Barça. La lesión de Frenkie de Jong, que mantendrá al neerlandés alejado de los terrenos de juego durante varios meses, llevó a Flick a pedir un mediocentro de garantías. El técnico encontró en Rodri el perfil que buscaba: experiencia, capacidad de mando y un conocimiento del juego que encaja con la idea blaugrana. El internacional español aterriza en Barcelona con 30 años, un Mundial, una Champions y dos Balones de Oro en su palmarés, y con la misión de convertirse en una de las piezas centrales del proyecto de Flick.

Rodri ya luce el dorsal 16

El nuevo centrocampista blaugrana ya aparece en la web oficial del Barça con el dorsal 16, confirmando el movimiento que se esperaba después de que Fermín López decidiera cambiar de número y pasar a lucir el 7 que dejó libre Ferran Torres. El canterano reconoció que le daba pena desprenderse de un dorsal que había llevado durante sus primeros años en el primer equipo, pero aseguró que queda “en buenas manos”.

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Y no es un número cualquiera para Rodri. El madrileño ha utilizado el 16 durante buena parte de su trayectoria profesional, tanto en el Villarreal como en el Manchester City y con la selección española. Ahora continuará con su mítico dorsal en el Barça, donde está llamado a convertirse en una de las piezas fundamentales del equipo de Hansi Flick.