Flick prepara rotaciones ante el Getafe

El FC Barcelona vuelve a LaLiga para disputar el partido de la quinta jornada en el estadio Johan Cruyff frente al Getafe. El equipo blaugrana buscará una nueva victoria con un once que no será el mismo que ganó en Newcastle. El equipo acabó muy cansado después del esfuerzo en Saint James' Park y Hansi Flick prepara rotaciones.

Joan Garcia estará bajo palos, pero a partir de aquí los cambios afectarán a todas las líneas. Koundé se ha ganado seguir en el lateral derecho, pero en el centro se espera una nuevo baile de centrales después de que Pau Cubarsí acabara con molestias en la rodilla, mientras que Araujo notó calambres.

Hansi Flick no quiso descartar a Pau Cubarsí, quien entrará en la lista, pero parece difícil que juegue sin haber completado los dos últimos entrenamientos.

Por tanto, la presencia de Eric Garcia parece asegurada y su acompañante podría ser Andreas Christensen. En el lateral izquierdo no hay más alternativa que Gerard Martín con Balde aún lesionado.

En el medio campo, Frenkie de Jong fue otro de los futbolistas que acabó con los pilas fundidas en Newcastle al salir de una lesión y Casadó podría ocupar su puesto. Pedri es intocable a su lado, mientras que en la media punta, Dani Olmo podría tener la oportunidad. Esta posición, sin embargo, está en seria duda debido a la buena forma de Fermin.

Dani Olmo puede volver al once titular del Barça frente al Getafe / AP

Sea Fermín o Dani Olmo el elegido, el tercer centrocampista debe estar preparado para sufrir la asfixiante presión del Getafe y será muy importante tanto que sepa moverse al espacio como ayudar en la creación si Pedri y Casadó tienen problemas, como pasó en los primeros 20 minutos en Newcastle.

En ataque, sin todavía Lamine Yamal, Rashford es el jugador con mayor capacidad de desequilibrio, como explicó Flick, mientras que en la derecha todo apunta a que seguirá Raphinha después de no haber sido titular frente al Valencia.

La duda está en el delantero centro. Lewandowski tuvo la oportunidad de ser titular en Newcastle, pero Ferran Torres continúa exhibiendo su poderío físico y podría ser el jugador encargado de pelearse con los centrales del Getafe.

Hansi Flick valora mucho dosificar esfuerzos con un calendario tan duro como el que se presenta antes del parón de selecciones. El Oviedo espera el jueves, la Real Sociedad será el rival el próximo domingo antes del PSG y el Sevilla para dar ya paso a los compromisos internacionales clasificatorios. para el Mundial del 2026.