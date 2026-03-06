Flick prepara el 'Factor Araujo'

Tras reaparecer en la Supercopa de España tras más de dos meses parado por salud mental, Ronald Araujo ha ido ganando cada vez más protagonismo. Flick ya dijo en su momento que se iría 'piano, piano' con el charrúa, que necesitó unas cuantas semanas para recuperar el tono físico. Se estrenó como titular en Copa ante el Albacete con una gran actuación con gol incluido. El otro día disputó más de 20 minutos y Flick sorprendió metiéndolo de delantero, algo que había ensayado en las sesiones previas previendo tener que volcarse con todo en los minutos finales.

Araujo posó en exclusiva para SPORT tras alcanzar los 200 partidos con el Barça y se sometió a un test de 10 preguntas acerca de estos siete años que lleva defendiendo la casaca azulgrana. "He cambiado mucho. Llegué siendo un chico con muchos sueños y ahora soy un jugador más maduro, con más experiencia. He aprendido muchísimo de entrenadores, compañeros y también de los momentos difíciles", asegura el charrúa, que añade que "mi sueño es seguir ganando títulos con el Barça. Si llegan los 300 o 400 partidos será porque estoy haciendo bien mi trabajo y ayudando al equipo, así que ojalá pueda seguir muchos años sumando".

Araujo posa para SPORT / SPORT

Las bajas de Jules Koundé y Alejandro Balde pueden acelerar ese proceso de relevancia del uruguayo. El galo y el canterano estarán más de un mes de baja y se perderán, seguro, la eliminatoria ante el Newcastle y los duelos ligueros ante Athletic, Sevilla y Rayo. Y probablemente el del Atlético de Madrid en el Metropolitano después del parón de selecciones. Este escenario abrirá más oportunidades para el capitán. Flick ya dijo recientemente que está en plena forma y que puede jugar de inicio. La primera oportunidad llegará este sábado en San Mamés, duelo en el que tiene serias opciones de salir de inicio.

Newcastle

También podría valorar Flick meter al uruguayo de cara a la visita en Saint James’ Park del martes en Champions. La presencia de un gigantón como Woltemade y el hecho de que las urracas tengan tantos metros de cara al balón parado podría provocar que Hansi diera entrada a Ronald. Veremos cómo enfoca estos dos próximos partidos y si decide dar descanso a alguno de los titulares ante el Atlético tras el desgaste. Momento Araujo.