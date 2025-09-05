Flick, preocupado por el virus FIFA

Siempre que hay parón internacional, los entrenadores de los grandes equipos como el Barça, que aportan muchos jugadores a las selecciones, deben contener la respiración y no pueden quedarse tranquilos hasta que sus futbolistas vuelven a casa. Es el caso de Hansi Flick, que está pendiente de todos sus hombres y que a buen seguro ya ha mostrado cierta preocupación por las molestias de Lamine Yamal, que parece no son importantes, y Frenkie de Jong, que han obligado al neerlandés a volver a Barcelona.

Lamine Yamal, que fue uno de los destacados en el triunfo de España en Bulgaria, se retiró del campo con molestias en la espalda cuando fue reemplazado por Jesús Rodríguez en el minuto 79. En principio, no son preocupantes y, tras haberse quedado este viernes en el gimnasio trabajando a un ritmo menor, su concurso no debería peligrar para el partido que el combinado de Luis de la Fuente jugará el domingo ante Turquía.

También sufrió alguna molestia De Jong en el partido que la selección de Países Bajos jugó ante Polonia. Así lo explicó Ronald Koeman en rueda de prensa, justificando su sustitución en el minuto 83 en el duelo que finalizó con empate (1-1). El seleccionador 'Oranje' argumentó el cambio confesando que: "Frenkie nos avisó que sentía una tensión en el glúteo, así que no nos arriesgamos". El centrocampista azulgrana ha pasado pruebas durante este viernes que han confirmado que no podrá jugar con su selección el segundo partido de este parón ante Lituania. Por ello, se ha decidido que vuelva a Barcelona, donde será examinado por los doctores del club, que decidirán si podrá jugar ante el Valencia.

Estas molestias se unen a las malas noticias que ha recibido durante la semana Flick de dos jugadores que se quedaron en Barcelona. Alejandro Balde cayó lesionado en el entrenamiento del miércoles en el bíceps femoral. Estará unas tres semanas de baja, perdiéndose el partido contra el Valencia y el estreno en la Champions contra el Newcastle. Además, Gavi, que ya fue baja ante el Rayo Vallecano y en la convocatoria de la selección española, sigue con molestias en la rodilla de la que fue operado y el cuerpo técnico no piensa arriesgar con él. El andaluz apunta a baja contra el Valencia.