Flick, preocupado por la preparación física

Tras la derrota del FC Barcelona en Sevilla, Hansi Flick decidió convocar el lunes una reunión con los preparadores físicos del primer equipo, según ha informado el periodista Javier Miguel en el programa Barça Reservat de Catalunya Ràdio. El técnico está preocupado por la preparación física de sus jugadores, ya que, según esta información, los datos que maneja el equipo muestran que no se encuentran al nivel que deberían a estas alturas de la temporada. Uno de los casos que se menciona es el de Pedri, que no está alcanzando los parámetros de intensidad que mostró el año pasado. Las lesiones han complicado la situación, pero la preocupación de Flick se centra en los déficits físicos que se están observando.

Pedri, en una imagen del otro día ante la Real Sociedad / Valentí Enrich

Flick considera que los datos que tienen sobre la mesa no son tan buenos como los del año pasado y están estudiando los motivos para erradicar y solucionar los déficits detectados. Las cargas de trabajo están siendo más suaves de las previstas a estas alturas porque el equipo nota una fatiga superior a la de la temporada anterior, lo que impide aumentar la intensidad. Se trabaja con el objetivo de que los jugadores lleguen al máximo nivel en marzo, pero si no se pueden incrementar las cargas, no podrán alcanzar ese objetivo.

Diagnóstico, explicaciones y soluciones

Entre los factores que han contribuido a esta situación se mencionan los siete partidos en 21 días y la falta de rotaciones, en parte por las lesiones, lo que obliga a usar planes B en lugar de planes A. La primera decisión de Flick tras la derrota en Sevilla fue reunir a los preparadores físicos para analizar la situación y tratar de encontrar una solución. En el caso de Pedri, por ejemplo, este año no alcanza los mismos parámetros físicos, más allá de que su talento le permite brillar en cada partido.

Julio Tous, el jefe de la preparación física del Barça / FCB

Según se apunta en esta información, el pico de forma que tiene hoy la plantilla blaugrana es la que debería tener a finales de noviembre y actualmente los jugadores no están en la situación que deberían. La temporada pasada Flick definió el mes como "shit november", aunque, según los datos que maneja en este momento, ese estado físico se habría avanzado. Buscan explicaciones y, sobre todo, soluciones.