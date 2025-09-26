Flick, preocupado por la plaga de lesiones en el Barça

Este arranque de temporada del Barça está suponiendo un calvario en cuando a lesiones se refiere. Uno de los aspectos positivos que encontraba el club azulgrana y el cuerpo técnico en la ausencia en el Mundial de Clubes era la posibilidad de completar una pretemporada con todos los jugadores del primer equipo, llevar a cabo una buena preparación física y así tener ventaja respecto a sus rivales. Pero nada más lejos de la realidad, el resultado ha terminado siendo negativo: numerosas bajas han minado a la plantilla de Flick y el Real Madrid ha empezado el curso ganando todos sus partidos.

Hasta once jugadores del primer equipo se han ausentado en algún partido desde el inicio de la pretemporada y siete de ellos han sufrido lesiones de mayor o menor gravedad. La primera —esta no atribuible a la competición en sí misma— fue la baja de Marc André Ter Stegen, que tuvo que pasar por quirófano para resolver sus problemas lumbares después de las vacaciones. La lesión del portero alemán no supuso un gran contratiempo para el Barcelona, que contaba con el recién fichado Joan Garcia y Szczesny. Sin embargo, con la rotura de menisco del catalán, Flick solo podrá contar con un portero de la primera plantilla.

Las cuatro lesiones posteriores se dieron durante la gira asiática y el resto de la pretemporada. Estas, bastante corrientes en los períodos de preparación fueron bajas leves por molestias o sobrecargas musculares. Eric Garcia se perdió algunos entrenamientos en Corea y Ferran Torres no pudo jugar el último partido ante el Daegu, aunque ya estuvo recuperado para el Gamper. Parecidas fueron las situaciones de Dani Olmo y Lewandowski. Ambos se perdieron el encuentro ante el Como y el polaco tampoco estuvo en el estreno liguero ante el Mallorca.

La plaga de lesiones en el parón

Hansi Flick pudo ir sorteando estas cortas ausencias con los demás efectivos disponibles en plantilla. No obstante, las lesiones de mayor gravedad se empezaron a producir justo antes del primer parón de selecciones, como es el caso de Gavi, o durante el mismo, como Balde o Lamine Yamal. El de Los Palacios optó por el tratamiento conversador para resolver sus molestias en la rodilla, pero después de semanas sin mejorar, se decidió que lo mejor era someterse a una artroscopia. Cuando todo apuntaba a que iba a estar entre cuatro y seis semanas de baja, se tuvo que proceder a suturar el menisco, ampliando el tiempo de recuperación a un mínimo de cuatro meses.

Alejandro Balde, no fue convocado con la selección española, pero eso no evitó que sufriera una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el entrenamiento de 3 de septiembre. El lateral del barrio de Sant Martí podría reaparecer este domingo ante la Real Sociedad, del mismo modo que Lamine Yamal, que ya está prácticamente recuperado de las molestias en el pubis que arrastró después de la sobreexplotación a la que le sometió Luis de la Fuente.

La estocada final

Esta ha sido una 'semana horribilis' en cuanto a las lesiones en Can Barça. Cuatro comunicados son los que ha tenido que emitir el club para informar de las bajas de jugadores clave para Flick. A la operación de Gavi se le sumó la lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo de Fermín López, un revés que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas.

Hansi Flick en el partido ante el Oviedo. / Dani Barbeito / SPORT

El mismo tiempo de recuperación tiene estipulado Raphinha para regresar después de su lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. En el partido en Oviedo también se produjo la rotura del menisco interno de Joan Garcia. El portero de Sallent se ausentará de las convocatoria entre cuatro y seis semanas. Así pues, son siete lesiones las que se ha dado en este arranque de curso: dos de menisco, tres puramente musculares y dos relacionadas, la de Ter Stegen y la de Lamine.

El trabajo de Deco y Flick sostiene al equipo

En este escenario, destaca todavía más el trabajo del director deportivo del FC Barcelona en el mercado de fichajes. Joan Garcia, que ya era la apuesta del club, aseguró la portería tras la baja de Ter Stegen. También se le debe dar la razón a Deco con la renovación de Szczensy, que se convertirá en titular después de la lesión del guardameta de Sallent. Además, la incorporación de Marcus Rashford ha permitido suplir la ausencia de Lamine Yamal y en los próximos partidos lo hará con Raphinha.

Hansi Flick y Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / FCB

El mismo mérito tiene Hansi Flick, que está logrando ganar con solvencia los partidos con una plantilla disponible muy reducida. El técnico alemán está llevando a cabo rotaciones en cada partido, con las que mantiene enchufados a todos los jugadores. El entrenador azulgrana ha hecho que Rashford tenga cada vez más confianza, ha asentado a Ferran Torres como nueve titular y Gerard Martín ha vuelto a cumplir cuando se le ha necesitado.