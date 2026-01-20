Flick: "Aún tenemos potencial para dar más"

Hansi Flick espera un partido exigente ante el Slavia y avisa de la dificultad del rival. A los blaugrana solo les vale un resultado, la victoria, para seguir optando a acabar la Fase Liga entre los ocho primeros: "En cada partido tienes presión", arrancaba antes de analizar a los checos, a los que considera "un equipo que defiende muy bien, presiona muy arriba y es lo que esperamos mañana".

Al técnico le insistieron desde la prensa local sobre lo que espera del conjunto checo y mostró que había estudiado muy bien al rival: "Cuando analizamos al Slavia hemos visto que es un equipo que siempre quiere atacar presionando arriba. Será un partido duro, pero estamos bien y ese es el nivel que también queremos jugar en la Champions".

Flick en un entrenamiento / FCB

Y avisó de una circunstancia que para nada es menor porque su rival llega más fresco: "El último partido lo jugaron a mediados de diciembre y han tenido mucho tiempo para preparar el nuestro". Pese a ello, el técnico reconoció que "después del Chelsea el equipo ha mostrado ambición", aunque "siempre queremos más, teníamos potencial de más y queremos ganar cada partido y entrenar cosas en los entrenamientos para ser mejores, somos un equipo joven y todos tienen potencial para llegar a un siguiente nivel". El único camino es seguir creyendo que se sigue caminando.

Ausencias importantes

En cuanto a las opciones disponibles en ataque, sin Ferran Torres, lesionado, ni Lamine Yamal, sancionado, y con el regreso de Raphinha tras ser baja en San Sebastián por molestias, Flick se refirió a cómo llega el equipo a nivel ofensivo. No le preocupa porque tiene alternativas. Una de ellas es Roony Bardaghji: "Los paridos ha jugado lo ha hecho muy bien, también cuando ha salido de inicio". Entiende que competir con Lamine Yamal "en esa posición no es fácil, pero podría jugar mañana". El técnico confía en la competencia interna de la plantilla y en que todos los jugadores mantienen, por esa razón, un nivel alto. Sobre el estado de Raphinha en concreto, Hansi fue prudente pero optimista: "Está bien, ayer (por el lunes) entrenó y hoy (en la previa ante el Slavia) dará un paso más". Flick insiste en que la recuperación de los jugadores es clave y que cada uno debe dar pequeños pasos para estar al cien por cien.

Raphinha vuelve al equipo tras perderse el partido ante la Real Sociedad / AP

Además, subrayó la motivación especial que supone disputar la Champions League: "Por supuesto, es un sueño para cualquiera jugar esta competición en un club grande como el Barça el objetivo es ganarla, ganar títulos y entre ellos la Champions. Cada futbolista quiere ganar este título y para ello hay que mostrar hambre, estamos listos para ello".

Con estas declaraciones, Hansi Flick dejó muy claro que su equipo llega con la ambición de siempre, pero con una motivación especial. Lo hizo en un tono amable, siempre sonriendo, bromeando incluso con algunos y alguna de los enviados especiales. Se le ve feliz y eso es un buen síntoma. Y, pese a ello, también es consciente de que hay que mejorar ("tenemos que ser más resolutivos de cara a portería", dijo), competir al máximo nivel y aprovechar cada partido para demostrar el hambre de títulos. El Slavia supondrá un examen exigente, pero el Barça parece listo para ello.

Adaptación al frío

El alemán también se refirió a cómo el equipo ha gestionado las condiciones mateorológicas y ha variado la preparación del encuentro: "La cosa buena es que tienen que correr", arrancó bromeando antes de añadir que "al final en Londres u otros partidos llegábamos entrenando antes en Barcelona para entrenar la táctica, pero creímos que era mejor entrenar aquí y volar antes adaptarnos a la situación". Flick lo tiene todo pensado y no ejecuta sin antes darles una vuelta. Esa mezcla entre la rigidez alemana y la capacidad de improvisación más mediterránea es la clave de su éxito en el Barça.