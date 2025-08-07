Flick 'pospone' la segunda criba en el Barça

Después de 10 intensísimos días de gira asiática, Hansi Flick decidió dar dos días descanso (en realidad uno y medio, puesto que la expedición aterrizó ya el martes por la mañana) a la plantilla para poder desconectar antes de afrontar el tramo final de la pretemporada. Horas interminables de avión, jet lag, calor sofocante, humedad. No ha sido la preparación ideal para Hansi Flick, pero el técnico alemán es consciente de que aquí prima el apartado económico y se ha adaptado lo mejor que ha podido a las circunstancias.

Para el 'tour' por Japón y Corea del Sur, el de Heidelberg decidió llevarse a Guille y Toni Fernández, a Bardghji, a Dro, a Jofre Torrents y a Diego Kochen. Se dejó en tierra a Jan Virgili, Landry, Ibrahim Diarra (lesionado) y Juan Hernández. Era la primera criba de esta pretemporada. Aún queda una segunda, que podía caer ahora ya nada más regresar de tierras asiáticas.

MANTIENE A LOS CANTERANOS

Pero, según ha podido saber SPORT, Flick ha citado a todos los canteranos de nuevo para seguir en dinámica del primer equipo del Barça. Guille, Toni, Dro, Jofre y Bardghji continuarán ejercitándose a las órdenes del alemán, por lo que, previsiblemente, también estarán para esa presentación ante la afición azulgrana del Trofeo Joan Gamper ante el Como del domingo.

Luego ya se verá cada caso personalmente cómo evoluciona, quién se queda con los 'mayores' de forma permanente y qué decisión se toma con el resto. Además, hay que tener en cuenta que todavía faltan por inscribir Marcus Rashford, Gerard Martín, Szczesny e Iñaki Peña, por lo que será un punto también importante a la hora de si algunos perfiles siguen o no dependiendo de lo que se demoren los registros de estos futbolistas.

Jofre Torrents debutó en Japón / Valentí Enrich

De estos canteranos que viajaron con el primer equipo a Corea y Japón, Jofre es quien más minutos acumuló. Le benefició el hecho de que Flick alineara a Gerard Martín de central por la baja de Iñigo en los dos últimos partidos. Buenos minutos y desempeño del lateral de La Selva del Camp en esta preparación. Y seguramente le veremos acumular más minutaje ante el Como. El club le ve como una opción a tener muy en cuenta de cara al futuro.

Cuando quedan apenas 10 días para empezar la competición oficial en Mallorca, Hansi Flick decide posponer un tiempo más la definición del roster definitivo que trabajará pensando en el debut liguero. Pendiente de esa decisión está también, paralelamente, Juliano Belletti en el filial azulgrana.