Flick pospone su renovación

El Barça está muy cerca de ganar la Liga y confirmar una temporada histórica porque será la primera vez en 125 años que el club conquista los tres títulos españoles en una misma temporada. Falta el último paso, que puede llegar esta noche si el Real Madrid pincha ante el Mallorca en el Bernabéu o mañana en Cornellà-El Prat ante el Espanyol, donde los blaugrana deberán ganar para ser campeones.

Hansi Flick está única y exclusivamente centrado en ganar el título en estas últimas tres jornadas y no quiere que nada ni nadie les descentre de su objetivo. Por ello, durante la rueda de prensa previa al derbi barcelonés, no quiso ni siquiera hablar de uno de los temas de actualidad que rodean a su trabajo en el Barça, la renovación. Flick quiere posponerlo.

"Creo que ahora no es el momento correcto para hablar de esto. Ya lo he dicho antes, no tengo prisa, tengo un año más aquí, trabajando para el Barça, estoy muy contento, esta es la situación actual", arrancó. También explicó que no se habló sobre ello durante la cena mantenida con el presidente, Joan Laporta, y su agente, Pini Zahavi: "Tuve una cena, vino el presidente y nos lo pasamos muy bien, pero no era nada planificado, no hemos hecho nada, tenemos que esperar y yo puedo esperar sin problemas", dijo.

Laporta y Flick han dado con la fórmula para revitalizar un equipo que vuelve a codearse en la elite / Dani Barbeito / SPO

Le queda un año más de contrato y la idea sería prolongar esta relación, pero, como asegura el alemán, no existe prisa para que así sea porque todas las partes están muy satisfechas de cómo ha ido la experiencia en la primera campaña juntos.

"¿Refuerzos? No"

Cuando le preguntaron por la planificación de cara a la próxima temporada, Flick tampoco quiso entrar al detalle: "¿Refuerzos? No. En primer lugar, son muy importante estos tres partidos", insistió en la Liga. "Después de la temporada ya hablaremos de todo, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello, tengo que estar centrado en el partido de mañana, del domingo y el de la semana que viene. El equipo está aquí para ganar los partidos, tenemos que centrarnos en lo que queremos. Es una cosa que hay que respetar, ahora estamos centrados en la Liga".