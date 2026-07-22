Flick pospone la primera criba de pretemporada en el Barça

Arrancó la segunda semana de entrenamientos en el Barça con los mismos futbolistas que la primera. Con la única salvedad de un Ronald Araujo que trabaja al margen para ponerse a tono después de muchas semanas de no ejercitarse con el grupo.

Ronald Araujo revisó su lesión en la revisión médica en el inicio de la pretemporaa del Barça / David Bernabeu

Cabe recordar que el charrúa se lesionó antes de empezar la Copa del Mundo y que desde entonces no ha participado en una sesión grupal con normalidad, puesto que luego empalmó con vacaciones. Se espera que ya en el stage de Inglaterra pueda entrenar al ritmo de sus compañeros.

Siguen todos los del 13

Más allá de eso, lo más destacado es eso, que Hansi Flick, por ahora, no ha descartado a ninguno de los chicos de La Masia que empezaron el día 13. Y que, salvo sorpresa, todos tendrán la oportunidad este viernes de jugar ese primer amistoso frente al Europa a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper (20:00, sin televisar).

Guille, durante un entrenamiento reciente en el Barça / SPORT

Es un momento muy esperado para la mayoría. Algunos, como Guille y Toni Fernández, Jofre, Tommy, Espart o Álvaro Cortés, ya saben lo que es jugar con el primer equipo. Para otros como Orian Goren, Iker Rodríguez, Hamza, Ibrahim Diarra, Alex González o Ebrima será un momento muy especial. Si bien desde el club se especifica que se trata este encuentro como un entrenamiento más.

Sin mundialistas a la vista

El hecho de que no hubiera mundialistas de regreso esta semana (solo el mencionado Araujo, que no participará en el partido del viernes) provoca que Flick haya pospuesto esa primera criba. Pese a que el Barça Atlètic arrancó ya este pasado lunes 20 de julio, no hubo trasvase de jugadores de un equipo a otro.

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando / FCB

Hansi está muy satisfecho por el rendimiento mostrado por todos hasta ahora y tiene ganas de verlos en acción. Deja el primer 'filtro' de jugadores para después de ese encuentro. No será hasta el fin de semana que descartará ya a algún jugador de cara al stage de Inglaterra. Seguramente, serán la gran mayoría los que viajarán a Birmingham. Allí sí se jugará el primer amistoso oficial, en Saint Andrews ante el Birmingham City de Championship.

Veremos si hay alguna baja para Birmingham

A tierras inglesas, probablemente, no viajarán todos. Se espera que algún chico se incorpore ya con el filial, que realizará un stage en la Vall d'en Bas. El encuentro del viernes, sin duda, puede ayudar a que Flick acabe de tomar la decisión.

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De cara al stage de Inglaterra, a priori, ya estará Raphinha, podría estar también Jesse Bisiwu y podría unirse también Joao Cancelo si se concreta su fichaje los próximos días. El resto de mundialistas (10) tendrán un par de semanas más de descanso.