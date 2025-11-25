Flick, positivo pese a la derrota: “Tengo un buen sentimiento”

El Barça se encontró de cara con un tren en marcha en Stamford Bridge. El Chelsea pasó por encima de los azulgranas, que no pudieron seguir el ritmo de los ingleses y que además vieron cómo su equipo se quedaba con 10 tras la temprana expulsión de Ronald Araújo.

Hansi Flick salió a rueda de prensa consciente de que el partido culé no había sido nada bueno, aunque intentó no ser muy duro con sus jugadores: "Nosotros hemos tenido la oportunidad de meter el primero. Hemos luchado, he visto algunas cosas positivas, pero hemos perdido demasiados balones fáciles bajo presión y en pases fáciles. No sé exactamente cuántos minutos, pero hemos jugado muchos minutos con uno menos y el Chelsea es un gran equipo. Es una derrota que debemos aceptar, pero también pensar en positivo".

El Barça debe asegurarse los últimos nueve puntos restantes para intentar luchar por las primeras posiciones que dan acceso directo para los octavos de final. El técnico alemán sabe que este encuentro era importante, pero que van a recuperar jugadores y confía en el TOP-8: "No es fácil contra este equipo. Pero he visto cosas positivas del equipo y estoy positivo de cara a los siguientes partidos. Nos quedan tres partidos, nueve puntos por ganar y sigue pensando que lo podemos conseguir. Al final hemos cometido algunos errores graves con pelota; ha sido clave. Tenemos que trabajar en esto. Ahora estoy contento de que Raphinha esté de vuelta, que Pedri va a volver. Tenemos que ser positivos".

La jugada que marcó todo el encuentro fue la expulsión de Araujo. A pesar de ello, los culés ya estaban siendo inferiores a los 'blues', pero la roja al uruguayo dejó sin opciones al Barça: "No sé qué pasó en la primera amarilla de Araujo. Tengo que hablar con él y ver los videos para analizar. La segunda falta puede pasar, pero no era bueno entrar abajo. Al final, estas cosas pasan en fútbol. No era el momento adecuado ni el partido adecuado, pero es así", explicó en rueda de prensa.

El técnico alemán tiene claros los errores que ha cometido su equipo, pero también tiene claro lo que se debe mejorar para ver la mejor versión de su equipo: "Creo que necesitamos jugar un poco más agresivos en las acciones de uno contra uno. Ellos juegan más con el cuerpo, son más dinámicos en las jugadas de uno contra uno. En Champions League tenemos que luchar más y ser más agresivos. Prometo que mejoraremos. Veo cómo entrenamos, veo la calidad, veo la intensidad; es totalmente diferente a seis semanas antes. Los jugadores están volviendo y están mejorando el nivel de los entrenamientos. Tengo un buen sentimiento".

El Chelsea jugó cómodo durante toda la segunda parte. Con uno más y con un Barça tocado anímicamente, el equipo de Flick dejó mucho que desear. A pesar de ello, Flick volvió a insistir en que hay cosas que le han gustado: "Ellos tenían un jugador más y jugaban como querían. Para ellos era perfecto. Tenemos que ver todo esto; no todo fue bueno, pero vi cosas positivas. Vamos a trabajar en las otras".