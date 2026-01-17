Flick se posiciona en el debate sobre el futuro de Bernal

Fue una de las ruedas de prensa más incómodas de Hansi Flick desde su llegada al banquillo del FC Barcelona. A pesar de que dejó claro en varias ocasiones que no quería hablar del 'caso Dro' hasta que la salida del canterano sea oficial, el técnico alemán hizo varias reflexiones que dejaron claro su malestar con la decisión del joven futbolista gallego y mandó un contundente mensaje al resto de canteranos de La Masia: "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa de Flick previa al Real Sociedad - FC Barcelona fue el de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán está a un paso de salir cedido al Girona hasta el final de la temporada, pero Hansi aún cuenta con él. "No tengo más información. Estará en convocatoria", dijo la primera vez que fue preguntado por esta cuestión. La segunda vez se explayó un poco más: "¿Su futuro? Es su decisión en función de qué quiera. Por supuesto que hemos hablado en los últimos días y semanas, pero esto es trabajo de Deco y nosotros tenemos que preparar el partido contra la Real. Respetaremos su decisión y lo que él quiera, pero mientras no haya novedades Marc es jugador del Barça, capitán y ha sido muy importante en los últimos 10 años".

FCB

El pasado jueves, en el partido de Copa contra el Racing, Flick dejó claro una vez más que su número uno es Joan Garcia... y Ter Stegen entendió el mensaje a la perfección.

“¿Marc Bernal? Espero que siga”

También se ha especulado mucho en los últimos días sobre el futuro de Marc Bernal. El centrocampista de Berga solo ha disputado 273 minutos repartidos en 12 partidos en lo que llevamos de temporada y, a sus 18 años, necesita jugar mucho más para recuperar sensaciones tras dejar atrás la grave lesión de rodilla sufrida hace más de un año.

Al contrario que con Ter Stegen, en los últimos partidos Flick ha dado más protagonismo a Bernal para dejarle claro que puede ser importante en el segundo tramo del curso. En su comparecencia ante los medios, el entrenador confirmó que espera que el canterano siga. "Mi opinión es clara, pero en el fútbol no se sabe lo que puede pasar. Sale de una lesión, está mejorando y adquiriendo forma. Tiene mucho potencial y queremos ayudarle a que alcance ese potencial" deseó. Aunque Pedri y De Jong están asentadísimos en el doble pivote, elBarça necesita un fondo de armario profundo.

"Tenemos tiempo para decidir sobre Rashford"

También se pronunció Flick sobre el futuro de Marcus Rashford. El delantero británico no tiene asegurada su continuidad en el Barça a partir del próximo verano. La opción de compra que tiene el club blaugrana, de unos 30 millones, no es demasiado elevada, pero la situación económica de la entidad es delicada e invita a meditar muy bien cualquier inversión.

FCB

"Sus actuaciones han sido buenas hasta el momento, pero es algo que debemos manejar con Deco y el club. Tenemos mucho tiempo aún, meses por delante. Marcus es un jugador 'top' y apreciamos su aportación, pero dada nuestra situación...", sentenció. Rashford se jugará su futuro en el Barça en los próximos meses. Llega la hora de la verdad. De él depende alargar su etapa en el Spotify Camp Nou.