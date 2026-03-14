Flick, sobre el posible descanso de Lamine: “Veremos”

Hansi Flick ha comparecido ante los medios en rueda de prensa en la previa del partido ante el Sevilla. El técnico alemán, en una escueta comparecencia, dejó entrever posibles rotaciones en el once y destacó el rendimiento de aquellos jugadores que menos minutos han tenido hasta la fecha.

El protagonista de la comparecencia fue Gavi. El centrocampista de Los Palaciosrecibió el alta médica minutos antes de la comparencia —el propio Flick tuvo que preguntar al jefe de prensa, entre risas, si ya era oficial— y Flick celebró su regreso, aunque aseguró que el cuerpo técnico gestionará su participación con mucha calma. “Hay que ir paso a paso porque no ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Estoy muy contento de tenerle de vuelta. Todos conocemos a Gavi y me encanta su intensidad, siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerle de vuelta”, señaló Flick.

La carga física de un equipo muy exigido por el calendario también fue uno de los temas centrales de la rueda de prensa. El Barça ha disputado cuatro partidos en los últimos once días, lo que obliga a gestionar muy cuidadosamente los minutos de la plantilla para evitar lesiones. Flick recordó además que varios jugadores vienen de superar lesiones recientes. “Hemos aprendido de la eliminación contra el Atlético. Hemos jugado cuatro partidos en los últimos 11 días y las opciones para hacer cambios son limitadas. Necesitamos algo más de tiempo. Marc Bernal, Pedri, Raphinha o Rashford vienen de estar lesionados”, explicó.

En un contexto de mucho cansancio —cabe destacar que, como hemos informado hoy en SPORT, Joan Garcia se ha perdido dos entrenamientos por gestión de cargas— el técnico no descartó dar descanso a algunas piezas importantes del equipo, entre ellas Lamine Yamal. Ante la pregunta directa sobre si el joven atacante podría descansar frente al Sevilla, Flick se limitó a responder con un escueto: “Veremos”.

Las bajas en defensa también han abierto oportunidades para otros jugadores. Flick elogió especialmente el crecimiento de Gerard Martín, que ha ganado protagonismo en las últimas semanas. “Ha mejorado mucho y me encanta. Es increíble el nivel al que está jugando, siempre está muy concentrado”, afirmó. El entrenador también valoró positivamente el trabajo del joven Pau Cubarsí y explicó que la ausencia de Eric García en algunos partidos se debió a sanción y problemas de disponibilidad.

Otro nombre que apareció durante la comparecencia fue el de Xavi Espart, quien podría tener opciones de entrar en el once titular ante las bajas en los laterales. “Es una buena opción. Cada jugador del equipo podría estar en el once inicial. Se lesionó hace unos meses, pero lo que he visto de él es bueno. Nos está dando una opción más y eso es importante porque Balde y Koundé no pueden jugar”, señaló.

Flick también quiso destacar la actitud de Roony Bardghji. El extremo azulgrana, que empezó como un tiro, no está muchos minutos en este tramo de temporada. “Es un jugador profesional y su actitud es increíble. Sabemos quién juega en su posición y no es fácil para él, pero su mentalidad es muy buena”, comentó.