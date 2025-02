Flick se pone tenso con De Jong

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios para hablar del partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey. Flick se vio feliz el día de su cumpleaños, aunque denotó cierta tensión al ser preguntado sobre la titularidad de De Jong o Casadó en el medio centro.

Flilck se lo pensó unos instantes antes de responder y acabó tirando balones fueras "tenemos muy buena calidad, están todos a nivel óptimo, todos pueden darnos distintas cosas. A ver que necesitamos para este partido, lo decidiremos mañana, no hoy”.

Una respuesta que no aclaró nada y no fue contundente como en otras veces cuando por ejemplo confirmó que Szczesny era su portero titular por delante de Iñaki Peña.

Flick piensa más a nivel grupal y destacó que "somos un equipo, también el personal del club para ponernos estos colores, somos una casi una familia que es lo más importante. Todo el mundo sabe lo que debe hacer. Tenemos a futbolistas que nos dan su mejor versión, lo palpamos, y todos están enfocados. Los 22 jugadores están muy en muy buena forma”.

"El Atlético es un equipo genial"

El alemán celebró su cumpleaños, aunque no dio demasiada importancia a haber alcanzado los 60 este lunes. “Tengo un año más que ayer, ya está. Solo es importante cuando miras el número. Es un poco distinto, pero estoy bien, esta noche no voy a poder dormir demasiado, a lo mejor es por la edad que no duermo bien... Lo importante es la familia, que tengo una salud fantástica y un club maravilloso que me apoya”.

Flick, en el entrenamiento previo del FC Barcelona - Atlético de Madrid / Valentí Enrich

En cuanto al Atlético de Madrid, Flick comentó que "estamos ante un partido nuevo, es un equipo genial, han invertido mucho dinero y por tanto tienen a los mejores defensas, atacantes. Son jugadores increíbles y será un partido duro”.

El alemán siguió con su línea al hablar de posibles rotaciones y apuntó que “no cambia nada. Vamos a por ello en todos los partidos. Contra el Atlético es otro encuentro, es el partido más importante porque es el próximo y nos enfocamos y estamos listos. Hoy por hoy la mentalidad para el partido y la actitud es buena. Estoy muy feliz al respecto del ambiente”.

Flick tampoco consideró una gran desventaja jugar el segundo partido en el Metropolitano, "queremos ganar todos los partidos, donde sea" y se le vio con confianza ante una de las grandes citas de la temporada.