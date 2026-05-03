Flick no podrá disfrutar del Mago Pop

Hansi Flick podrá ver el Espanyol-Real Madrid con total tranquilidad. Aunque había anunciado que tenía la intención de ver la actuación del Mago Pop en el Teatre Victòria, un problema de causa mayor ha anulado las funciones de este fin de semana.

Así lo ha comunicado el propio Teatre Victòria a todos los espectadores que tenían una entrada adquirida: "Sintiéndolo mucho la compañía de El Mago Pop se ha visto obligada a cancelar la función de hoy domingo por fuerza mayor, tal y como les hemos enviado en el correo, mañana lunes se tramitará la devolución de las entradas en el mismo método de pago con el que se realizó la compra".

El técnico dijo después del partido ante Osasuna que tenía entradas para acudir al show con su mujer y no sabía si podría presenciar el partido del alirón. El espectáculo se ha cancelado, por lo que no tendrá problemas.

El Barça necesita que el Madrid no gane al Espanyol, que empate o pierda, para proclamarse campeón de Liga. Todo el vestuario estará pendiente del duelo, incluido el entrenador, quien no vivirá un domingo tan tranquilo como se esperaba en un principio.

El 'Mago Pop' volverá a actuar a partir del 14 de octubre en el mismo teatro y los amantes a los trucos inverosímiles del genio de Badía podrán disfrutarlo, incluido Flick, quien seguirá la próxima temporada al frente del banquillo barcelonista y está renovando la ampliación hasta el 2025.